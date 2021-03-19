ParamPOS yüzde 702 büyüyerek pazar payını yüzde 30’un üzerine çıkardı

ANKARA (DÜNYA)

Param kurucusu Emin Can Yılmaz, bireysel ve kurumsal müşterilerine sundukları çözümler sayesinde sektör lideri olduklarını belirterek, ilk iki aylık performansa bakarak yılın tamamında 15 milyar liralık işlem hacmine ulaşmayı öngördüklerini kaydetti.

ParamPOS markasıyla Şubat ayında sektör lideri oldukları bilgisini veren Emin Can Yılmaz, “Haziran 2020 itibarıyla hızlı bir büyüme performansı göstermeye başlayan ParamPOS, 2021 yılının ilk iki ayında çok önemli bir rekora imza atarak geçen yılın şubat ayında yüzde 8,75 olan pazar payını, bu yıl yüzde 30,79’a çıkardı. ParamPOS’un son bir yıllık ciro büyümesi yüzde 702, pazar payı büyümesi ise yüzde 252’ye ulaştı.” diye konuştu.

Param olarak imza attıkları tüm ürünlerin müşteriler tarafından büyük ilgi gördüğünü dile getiren Yılmaz, “Ayrıca proaktif yaklaşımımız sayesinde hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin hayatını daha da kolaylaştıracak, salgının yarattığı tahribatı azaltacak çözümler sunduk. Bu sayede geçen yıl olduğu gibi 2021 yılının ilk iki ayında çok ciddi bir büyüme yaşadık.” dedi.

Sadece KOBİ’ler değil önde gelen e-ticaret firmaları tarafından da tercih edilen ilk marka haline geldiklerini söyleyen Yılmaz, şunları söyledi: “Artık sorumluluğumuz daha büyük. Ekip olarak müşterilerimizin bize gösterdiği bu ilgiyi daha üst seviyeye taşımak, çok daha fazla kişiye dokunarak onların ihtiyaçlarına yanıt vermek için çalışıyoruz. 2021 yılı için belirlediğimiz 15 milyar liralık işlem hacmine, son aylarda imza attığımız yüzde 702’lik büyümeyle çok rahat ulaşacağımızı düşünüyoruz”