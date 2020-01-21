Parantez ve Victam İDMA için ortak oldu

21 Ocak 2020

Ferit PARLAK

Tahıl ve yem değirmenciliği sektörlerine yönelik uluslararası ölçekte fuarlar düzenleyen Türkiye merkezli Parantez Uluslararası Fuar Yapım ve Hollanda merkezli Victam International, iki yılda bir İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Un, Yem, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı (İDMA) için güçlerini birleştirdi.

11-13 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul’da 9’uncu kez düzenlenecek İDMA Fuarı, önümüzdeki süreçte IDMA AND VICTAM EMEA adıyla organize edilecek. Uluslararası Yem Endüstrisi Federasyonu’nun (IFIF) verilerine göre yıllık ticaret hacmi 500 milyar dolara yaklaşan karma yem ve 165 milyar dolarlık tahıl pazarının teknolojileri artık aynı fuarda sergilenecek.

Victam, EMEA bölgesinde varlığını güçlendirecek

İki şirketin bir araya gelmesi için 2 yıldır görüşmeler yapan Hollanda Türkiye Dostluk Derneği Başkanı Edip Aktaş, “İki şirket, bu ortaklıkla tahıl, yem ve bakliyat sektörlerinin tüm bileşenlerini daha güçlü ve geniş bir platformda bir araya getirerek önemli bir katma değer oluşturmayı hedefliyor” dedi. Dünyanın farklı noktalarında hayvan yemi işleme sektörünün en büyük etkinliklerini düzenleyen Victam International, bu ortaklıkla Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki varlığını güçlendirecek.



Victam International Genel Müdürü Sebas Van den Ende, ortaklıkla ilgili açıklamasında anlaşmayı imzalayan her iki tarafın da bölgedeki en güçlü ve en büyük etkinliğe imza atmayı amaçladığını belirtti. Van den Ende, “Bu işbirliği Victam için bölgeye bir giriş sağlarken, İDMA için de büyüyen rekabete cevap verecek stratejik bir yol oluşturuyor. Bu ortak girişim, satışta, pazarlamada ve operasyonlarda bir sinerji yaratabilir ve bölgeye girmek isteyen şirketlerin önünü açabilir” diye konuştu.

“Ortaklık, sektöre farklı bir boyut kazandıracak”

Yeni ortaklıkla sektörde büyümeye odaklanmış bir birlikteliği hedeflediklerini dile getiren Parantez Uluslararası Fuar Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Zübeyde Kavraz da söz konusu ortaklığın hem sektöre hem de İDMA’ya farklı bir boyut kazandıracağını vurguladı.

Sektörün güçlenmesi için ortaklığın önemli olduğunu ifade eden Kavraz, “Gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretimin ön planda olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla Parantez ve Victam olarak birer parçası olduğumuz tahıl, yem ve bakliyat sektörlerinin gelişmesi ve güçlenmesi, dünyada gıda güvenliğinin ve sürdürülebilir üretimin sağlanması noktasında son derece önemli. Çünkü tahıl ve bakliyat bazlı gıdalar ile hayvansal ürünler, en temel besin kaynaklarını oluşturuyor” diye konuştu.

Tahıl işleme teknolojisi 2025’te 6 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak

Edip Aktaş, “Yılda 600 milyon tondan fazla buğday ve mısır öğütülüyor ve bunlardan elde edilen un, dünya çapında erişte, ekmek, makarna vs. olarak tüketiliyor. Küresel tahıl işleme teknolojilerinin büyüklüğü 2018'de 4,2 milyar dolar değerindeydi. Piyasa araştırmalarına göre sektör 2025 yılına kadar 6 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak” dedi. Victam ve Parantez işbirliğinin, katılımcı ve ziyaretçilerin, farklı noktalarda düzenlenen daha küçük etkinliklerle bölünmelerinin önüne geçeceğini ve daha verimli bir platformda bir araya gelmelerini sağlayacağını belirten belirten Aktaş, “Bu da firmalar için hem operasyonel faaliyetler noktasında büyük bir kolaylık ve tasarruf hem de çok daha güçlü ve geniş bir pazarlama ağı anlamına geliyor” şeklinde konuştu.