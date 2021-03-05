‘Paraşüt’ü pandemide yeni ihracatçılara açtı

Selenay YAĞCI

Pandemi dijital dönüşümün hızlandığı, teknoloji yatırımlarının 5-6 yıl öne çekildiği bir yıl oldu. Teknoloji ve yazılım şirketlerinde bu dijitalleşme atağından kârlı çıktı. Bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt, pandemide yüzde 100 büyüdü. Bu yıl odağına ihracatçıları alan şirket, yeni hizmetlerini kullanıma sunuyor. Geçen yıl istihdamını yüzde 104 artırarak çalışan sayısını 94’e çıkaran Paraşüt, bu yıl da yüzde 25’lik istihdam artışı hedefliyor.

KOBİ’lere fatura takibi, gelir gider takibi, raporlama, stok takibi, kredi kartı ile online tahsilat ve e-fatura gibi hizmetler sunan Paraşüt, kullananların üçte ikisini, e-fatura, e-arşiv fatura ve e-SMM hizmetlerle de tanıştırdı. Kurulduğu 2013 yılında 13 müşteriye hizmet veren şirket, şimdi 30 bin aboneye ulaştı.

Paraşüt Pazarlama Direktörü Bora Şahan, 2020 yılında tahsilat makbuzu, e-serbest meslek makbuzu, EKMOB saha ekip yönetimi entegrasyonu, peşin ve carisiz satış gibi geliştirmelerle hizmet çeşitliliğimizi artırdıklarını anlattı. Ticaret Bakanlığı’na göre 2020’de 18 bin 123 firmanın ilk kez geçen yıl ihracat yaptığını belirten Şahan,

“Pandemi ile birlikte ortaya çıkan yeni pazar ihtiyacı, firmaların ihracata ve e-ticarete olan ilgisini artırdı. Biz de bu kapsamda, ihracat yapan firmalara yönelik yenilikleri gündemimize aldık. Yıl içinde gerçekleştirmeyi planladığımız e-ihracat geliştirmesi ile ihracat yapan firmaların Paraşüt kullanımını kolaylaştırmayı hedefledik. Bunun ilk adımı olarak da şubat ayı içinde e-ihracat faturasını devreye alarak yurtdışına mal satan firmaların hizmetine sunduk. İhracatta gümrüğe giren malların faturasının Paraşüt üzerinden kolayca düzenlenmesini ve kesilmesini sağlayan bu özellik ile e-ihracat faturasının resmileştirilmesine de olanak tanıyoruz” diye konuştu.

E-ticaret altyapısı sağlayıcıları ile Türkiye’deki tüm büyük pazar yerleri ve Farmazon ile entegrasyon sunan Shopside’ı bünyelerine kattıklarını hatırlatan Şahan, “Bu yıl içinde Shopside ile pazar yerlerinden ya da kendi web sitelerinden satış yapan KOBİ’lerimizin satıştan faturalandırmaya kadar tüm operasyonlarını uçtan uca dijital hale getirmelerini sağlayacağız. E-ticarete yeni giriş yapacak ve bu konuda kendisine yol gösterilmesine ihtiyaç duyan KOBİ’lerimize yönelik yeni bir hizmetimizi de çok yakında devreye alacağız. Ödeme kuruluşları ile yapacağımız iş birlikleriyle KOBİ ve mali müşavirimizin işlerini kolaylaştıracak hizmetler sunmak da bu yılki planlarımız arasında yer alıyor” dedi. Paraşüt Atlas’ın epey yol kat ettiğimiz bir yıl olduğunu da belirten Şahan, şunları söyledi: “Mali müşavirlerimizi ‘temassız muhasebe’ kavramı ile tanıştırarak, iş akışlarında fiziksel teması en aza indirmelerine ve temassız muhasebe ile güvenli bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerine yardımcı olduk. Zirve Müşavir ve Mikro Müşavir kullanan mali müşavirlerimizin Paraşüt kullanan mükelleflerinin tüm fiş ve faturalarını saniyeler içinde kendi programlarına aktarmalarını ve Paraşüt’te 13 banka ile veri alışverişini sağlayan banka entegrasyonu özelliği ile bilanço defteri kullanan mükelleflerin banka hareketlerinin de Luca’ya aktarımını sağladık. Mali müşavirlerimizin mükellef yönetimlerini kolaylaştırmak için geliştirilen ve masaüstü yazılımı olan Irgat’ı da DST Teknoloji bünyesine kattık. Ayrıcalıklı bir dijital deneyim sağlamak üzere hayata geçirdiğimiz Paraşüt Atlas İş Ortağı programı ile de mali müşavirlerin Paraşüt’ü ücretsiz olarak kullanarak, uygulama üzerinden elektronik fatura ya da makbuz gönderebilmelerini sağladık.”

Yerli ticari yazılım sektörü 370 milyon dolar

Ticari yazılım sektörü 2020’de dünyada 225 milyar dolar büyüklüğe ulaşırken 2021 yılında pazarın yüzde 3 büyümesi hedefleniyor. Türkiye’deki büyüklüğü ise 2020 itibarıyla 370 milyon dolar olurken, bu yılki büyüme beklentisi de yüzde 5. Bora Şahan, bulut tabanlı ön muhasebe programları segmentinde Paraşüt’ün pazar payının yüzde 80 olduğunu söyleyerek, “Özellikle 2020’de yeni gelen e-belge düzenlemeleri ve hayata geçirdiğimiz özellikler ile payımızı ciddi ölçüde artırmayı başardık” dedi.

E-fatura kullananların yüzde 90’ı gönüllü

Şahan, e-fatura kullananların yüzde 90’ının zorunluluk kapsamına girmemelerine rağmen gönüllü olarak geçtiğini ifade ederek, “Bunun en büyük sebebi, e-faturanın çok ciddi bir maliyet avantajı sağlaması. Bugün matbu faturanın gönderim maliyeti aşağı yukarı 4-5 TL seviyesinde iken e-fatura ile bu rakamı 17 kuruşa kadar indirmek mümkün. E-fatura kullanan KOBİ’lerin kullanmayanlara göre tahsilatlarını üçte bir oranında daha kısa sürede yaptığını gösteriyor, bu da KOBİ’ler için büyük bir avantaj. Sunduğumuz özellikler ile aynı zamanda günlük mesailerinin yüzde 50’sini veri girişi ve bu verilerin yönetilmesine harcayan KOBİ’lerin, ön muhasebe için ayırdığı süreyi kısaltmayı amaçlıyoruz. Bunu da Paraşüt’ün sade ve kullanımı kolay arayüzü ile gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.