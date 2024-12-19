Paratim, TROY şemalı ön ödemeli kartlarını kullanıcılarıyla buluşturacak

Paratim, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve TROY üyelikleriyle birlikte faaliyet sahasını genişletiyor.

İşletmelere fiziksel pos, sanal pos, cep pos gibi yeni nesil ödeme alma çözümleri sağlayan Paratim, bireysel kullanıcıların tüm finansal işlemlerini tek uygulamadan gerçekleştirebilecekleri bir dijital cüzdan geliştiriyor. Yeni üyelikleriyle birlikte kullanıcılarına sunacağı ürünleri zenginleştiren Paratim, kendi markası ile çıkaracağı fiziksel ve sanal ön ödemeli kartlarını kullanıcıları ile buluşturacak.

36 banka, 29 ödeme ve elektronik para kuruluşunun üyesi olduğu BKM’nin üye ağına dahil olan Paratim, Türkiye'nin ödeme yöntemi olan TROY yerli kart şemasını kullanacak. Bu sayede Paratim kart sahipleri, ülkemizdeki tüm ATM ve POS’larda işlem yapma olanağına sahip olacak.

‘’Sadece prestij değil aynı zamanda büyük sorumluluk’’

BKM üyeliğinin Paratim için önemine değinen Paratim Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Orhun, “Bu üyelikler Paratim için sadece bir prestij değil, aynı zamanda önemli bir sorumluluk. Artık kendi ön ödemeli kartlarımızı ihraç ederek müşterilerimize birçok avantaj sunacak ve ulusal pazarda daha güçlü bir oyuncu haline geleceğiz” ifadelerine yer verdi.

Bireysel ve ticari kart sahiplerini birçok avantaj bekliyor

Paratim, BKM ve TROY üyelikleriyle birlikte bireysel ve ticari müşterilerine sunduğu hizmet portföyünü de genişletmeyi hedefliyor. Paratim ön ödemeli kart kullanan ticari işletmeler, sektör ve çalışan bazında harcama limitleri belirleyerek giderlerini kontrol altına alabilecek. Ek olarak, çalışanların prim ve yan hak ödemelerini kart üzerinden yapabilecek ve tüm işlemlerini tek bir platformdan kolayca yönetebilecekler. Bireysel kullanıcılar ise, Paratim kart sayesinde borçlanma riski olmadan bütçelerini yönetebilecek ve uygulamadan sanal kart oluşturarak internet alışverişlerini güvenli hale getirebilecekler. Aynı zamanda bakiye ve harcama yönetimi yapmak istedikleri zaman, örneğin çocuklarının harcama alışkanlıklarını takip etmek istediklerinde, Paratim cüzdanına bağlı hesap oluşturabilecekler. Paratim kart sahipleri, farklı markalarla yapılan iş birlikleri sayesinde indirimler, nakit iade kampanyaları ve hızlı teslimat gibi birçok avantajdan da faydalanacak.