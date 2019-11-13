Parfümün devleri ortak şirket kuruyor
Gülçiçek ailesine ait Türk esans devi MG International ve sektörün İsviçreli devi Firmenich daha güçlü bir tedarik zinciri ve bölgedeki güçlerini artırmak amacıyla joint venture kuracağını açıkladı.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.