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Parfümün devleri ortak şirket kuruyor

Gülçiçek ailesine ait Türk esans devi MG International ve sektörün İsviçreli devi Firmenich daha güçlü bir tedarik zinciri ve bölgedeki güçlerini artırmak amacıyla joint venture kuracağını açıkladı.

Parfümün devleri ortak şirket kuruyor
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