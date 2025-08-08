Paribu, 30’uncu yılını kutlayan Türkiye Bilişim Vakfı’nın kurumsal sponsoru oldu

Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren ve Türkiye kripto varlık ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu, 1995’ten bu yana “bilgi toplumuna giden yolda öncü olmak” manifestosuyla faaliyet gösteren Türkiye Bilişim Vakfı’nın (TBV) kurumsal sponsoru oldu. Paribu, TBV’nin özgürlük, etik ve güven temelli dijitalleşme, katma değer yaratan teknolojik üretim ve nitelikli iş gücünü destekleyen eğitim ilkelerine kurumsal sponsor olarak katkıda bulunacak.

Blokzincir odaklı iş birliğinin kapsamı genişliyor

TBV, 30 yıldır “iyilik için teknoloji” vizyonuyla Türkiye’nin dijital dönüşümünü desteklemek ve bilgi toplumuna geçişi hızlandırmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. 400’ü aşkın üyesi olan TBV, özellikle yeni teknolojilerin sosyal ve ekonomik yaşam üzerindeki etkilerini inceleyerek nitelikli ve saygın paydaşlarla projeler üretiyor.

Hâlihazırda, bir TBV inisiyatifi olan Blockchain Türkiye’nin (BCTR) platin üyesi olan ve referans niteliği taşıyan Kripto Varlıkların Güvenli Saklanması raporu gibi çalışmalara katkıda bulunan Paribu, TBV ile yaptığı kurumsal sponsorluk anlaşmasıyla iş birliğinin kapsamını genişletiyor ve uzun soluklu değer üretimine odaklanan yeni bir döneme geçiyor.

“Geleceğin paradigmasını birlikte oluşturacağız”

Sponsorluk anlaşmasına dair değerlendirmelerini paylaşan Paribu Kurucusu ve CEO'su Yasin Oral, “Paribu olarak kurulduğumuz günden bu yana kolektif verimliliğe, sürdürülebilir başarıya inanıyoruz. Paribu, geliştirdiği benzersiz teknolojilerle Türkiye'nin blokzincir başta olmak üzere yeni teknolojilerdeki potansiyelini sınır ötesine taşımaya odaklanıyor. Paribu’nun bu gayesi, iyilik için teknoloji vizyonuyla Türkiye’nin imzasını dünyaya tanıtmak için çalışan TBV’nin manifestosuyla birebir örtüşüyor. ‘Yarının dünyası bu’ diyerek geleceği inşa edenlerden olmayı seçen Paribu olarak, Faruk Eczacıbaşı’nın liderliğinde 30 yıldır kesintisiz bir biçimde geleceğin paradigmasını oluşturan çalışmalar ortaya koyan TBV’yi desteklemekten onur duyuyoruz” dedi.

“Paribu’nun sponsorluğu TBV’ye cesaret veriyor”

1995'te kurulurken Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) hedefinin internetin hakim olduğu bir geleceğe uyum sağlamak olduğunu hatırlatan TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Bu süreçte blokzincir ve yapay zeka gibi yenilikler kendi platformlarını, iş modellerini, tüketim alışkanlıklarını yarattı. Gelişmeler baş döndürücü hızda yaşanırken belirsizlikleri ortadan kaldırabilmek için katılımcılığı esas alan iş birliklerinin önemli olduğuna inanıyoruz. Özellikle kendi sektöründeki çalışmalara daima katkıda bulunan ve Türkiye’de blokzincir oyun alanını şekillendiren Paribu’nun kurumsal sponsorlarımız arasına katılması Dijital Türkiye, Başlangıç Noktası, Türkiye'nin Yapay Zeka Platformu (AITR) ve Blockchain Türkiye (BCTR) inisiyatifleriyle, aklın ve bilimin rehberliğinde geleceği anlamlandırmak için çalışan TBV olarak hedeflerimize ulaşma yolunda bize cesaret veriyor. Paribu’nun yalnızca bir teknoloji şirketi değil, aynı zamanda dijital geleceği kolektif akılla şekillendirmeye odaklanan bir vizyon ortağı olması, bu iş birliğini bizim için daha da anlamlı kılıyor” dedi.

Yarını inşa ederken bugünün hafızasına katkıda bulunuyor

Paribu, sivil toplum, sosyal sorumluluk ve eğitim odaklarında Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve kendi manifestosuyla uyumlu olarak sürdürülebilir, eşit, adil ve kapsayıcı bir strateji takip ediyor. Yarının teknolojilerini gençlerle birlikte geliştirmek amacıyla 2020’den bu yana Paribu Hub ile üniversitelere, öğrenci kulüplerine ve ekosisteme değer katan topluluklara odaklanan iş birlikleri ve hibe programları yürütüyor. Blokzincir bilinirliğini artırmak hedefiyle Paribu Reads çatısı altında teknoloji ve finans okuryazarlığını geliştirecek kaynakları okuyucuyla buluşturuyor. Yarını inşa ederken bugünün hafızasına katkıda bulunan Paribu’nun yalnızca 2024’te 20 sivil toplum kuruluşuna destek olarak hayata geçirdiği sosyal yatırımların 20 milyon TL’yi aştığı biliniyor. Geçtiğimiz yıl dört sosyal sorumluluk programıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından altısına katkıda bulunan Paribu, toplumda olumlu etki yaratan projeler geliştirmeye ve uygulamaya devam ediyor.