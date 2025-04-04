Paribu, Aposto’yu satın aldı

Kerim ÜLKER

Özellikle e-ticaret, oyun ile önemli bir sıçrama yapan bu alan, medyada da kendini gös­teriyor. Bu yılın şubat ayında duyurduğumuz “Paribu, di­jital medya şirketi Aposto’yu satın alıyor” haberi, bunlar­dan biri.

14 Şubat’ta DÜNYA Gazatesi’nde duyurduğumuz haberde, kripto varlık platfor­mu Paribu’nun dijital medya kuruluşu Aposto ile görüştü­ğü, yakın zamanda anlaşma­nın tamamlanacağını sizler­le paylaşmıştık. İşte o süreç, resmi onay­larını aldı, Paribu, Aposto’nun ana his­sedarı oldu. Bildi­ğiniz üzere Türki­ye’nin önde gelen kripto para işlem platformlarından bi­ri olan Paribu, 2021 yılında dijital tasarım stüdyo­su Sherpa’yı bünyesine kat­mıştı.

Bu yatırımın hemen ar­dından geçtiğimiz yıl nisan ayında ise bünyesinde Coin­telegraph Türkiye, Coinkolik, BTCHaber gibi uygulamala­rı barındıran blokzincir med­ya şirketi Kriptomeda’yı satın alan Paribu, listeye Aposto’yu da ekledi. Böylece Paribu, şir­ketin hissedarları Orhan Can­ca ve Umutcan Savcı’nın his­selerini alarak Aposto Tek­noloji’nin tek kontrolünü üstlenmiş oldu.

Eczacıbaşı da yatırımcılar arasında

2021’de ilk çekirdek yatırım turuna çıkan Aposto’nun ilk yatırımcıları arasında, Faruk Eczacıbaşı, Inveo, Angel Ef­fect, Galata Business Angels, İzzet Halyo, Kıvılcım Kocabı­yık gibi önemli gruplarından isimler yer aldı. İstanbul dışın­da New York’ta da ofisi bulu­nan Aposto’nun markaları ara­sında spordan turizme kadar çeşitli alanlarda çalışan Apos­to Gündem, Aposto İstanbul, Pareto, Quando, Apero, Spekt­rum, Exante gibi uygulama­lar bulunuyor.

2017 yılında şu anda CEO görevini yürüten Yasin Oral tarafından kuru­lan Paribu’nun 6 milyon müş­terisi bulunuyor. Son açıkla­nan verilere göre dünyanın en büyük işlem hacmine sahip 16’ncı platformu olan Paribu, 2021 yılında ödediği 700 mil­yon TL’yi aşkın kurumlar ver­gisi ile kendi faaliyet alanında vergi rekortmeni oldu, Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesinde 23’üncü, finans alanında ise ilk 10’da yer aldı.

Koç, Digital Panaro’yı almıştı

Son birkaç yılda dijital medyadaki değişim ve hızlı büyüme yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Koç Grubu’nun satın alma ve tedarik zinciri yönetimi şirketi KoçZer’in yeni nesil reklam ajansı Digital Panorama’yı bünyesine katması, Mynet başta olmak üzere Mediazone’un peş peşe yaptığı önemli satın almalar.