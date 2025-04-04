Paribu, Aposto’yu satın aldı
Dünyanın önde gelen büyük kripto para platformlarından Paribu, Aposto’nun kontrolünü devraldı. Türkiye’de son dönemde hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgi odağı dijital platformlar olmuş durumda.
Kerim ÜLKER
Özellikle e-ticaret, oyun ile önemli bir sıçrama yapan bu alan, medyada da kendini gösteriyor. Bu yılın şubat ayında duyurduğumuz “Paribu, dijital medya şirketi Aposto’yu satın alıyor” haberi, bunlardan biri.
14 Şubat’ta DÜNYA Gazatesi’nde duyurduğumuz haberde, kripto varlık platformu Paribu’nun dijital medya kuruluşu Aposto ile görüştüğü, yakın zamanda anlaşmanın tamamlanacağını sizlerle paylaşmıştık. İşte o süreç, resmi onaylarını aldı, Paribu, Aposto’nun ana hissedarı oldu. Bildiğiniz üzere Türkiye’nin önde gelen kripto para işlem platformlarından biri olan Paribu, 2021 yılında dijital tasarım stüdyosu Sherpa’yı bünyesine katmıştı.
Bu yatırımın hemen ardından geçtiğimiz yıl nisan ayında ise bünyesinde Cointelegraph Türkiye, Coinkolik, BTCHaber gibi uygulamaları barındıran blokzincir medya şirketi Kriptomeda’yı satın alan Paribu, listeye Aposto’yu da ekledi. Böylece Paribu, şirketin hissedarları Orhan Canca ve Umutcan Savcı’nın hisselerini alarak Aposto Teknoloji’nin tek kontrolünü üstlenmiş oldu.
Eczacıbaşı da yatırımcılar arasında
2021’de ilk çekirdek yatırım turuna çıkan Aposto’nun ilk yatırımcıları arasında, Faruk Eczacıbaşı, Inveo, Angel Effect, Galata Business Angels, İzzet Halyo, Kıvılcım Kocabıyık gibi önemli gruplarından isimler yer aldı. İstanbul dışında New York’ta da ofisi bulunan Aposto’nun markaları arasında spordan turizme kadar çeşitli alanlarda çalışan Aposto Gündem, Aposto İstanbul, Pareto, Quando, Apero, Spektrum, Exante gibi uygulamalar bulunuyor.
2017 yılında şu anda CEO görevini yürüten Yasin Oral tarafından kurulan Paribu’nun 6 milyon müşterisi bulunuyor. Son açıklanan verilere göre dünyanın en büyük işlem hacmine sahip 16’ncı platformu olan Paribu, 2021 yılında ödediği 700 milyon TL’yi aşkın kurumlar vergisi ile kendi faaliyet alanında vergi rekortmeni oldu, Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesinde 23’üncü, finans alanında ise ilk 10’da yer aldı.
Koç, Digital Panaro’yı almıştı
Son birkaç yılda dijital medyadaki değişim ve hızlı büyüme yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Koç Grubu’nun satın alma ve tedarik zinciri yönetimi şirketi KoçZer’in yeni nesil reklam ajansı Digital Panorama’yı bünyesine katması, Mynet başta olmak üzere Mediazone’un peş peşe yaptığı önemli satın almalar.