Paribu Hub ana sponsorluğunda düzenlenen Dijital Liderlik Akademisi 2025 sona erdi

Takip Et

Dijital lider olmayı hedefleyen mevcut veya potansiyel profesyoneller için tasarlanan Dijital Liderlik Akademisi’nin 2025 dönemi, 16 Nisan’da düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi. Kapanış programı kapsamında, 17 Nisan’da Dijital Varlık Yönetimi Zirvesi gerçekleştirildi.

Eğitim programı; yarının merkezine teknolojiyi koyarak bugünün ve geleceğin sorunlarına çözüm üreten gençleri destekleyen Paribu Hub ana sponsorluğunda, Galatasaray Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi (GSÜ Innove) ile Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığında düzenlendi.

"Dijital Varlık Yönetimi" temasında 5 haftalık eğitim

Bu yıl üçüncü dönemi gerçekleştirilen ve kariyerinde dijital liderlik hedefleyen genç profesyonellere özel olarak tasarlanan Dijital Liderlik Akademisi 2025’in ana teması "Dijital Varlık Yönetimi" olarak belirlendi. 25 Şubat 2025'te Galatasaray Üniversitesi'nden Doç. Dr. Murat Levent Demircan'ın “Dijital Liderliğe Giriş” dersiyle başlayan beş haftalık eğitim programında katılımcılar; dijital varlıkları, iletişimi, medyayı, dijital dünyada toplulukların önemini ve girişimciliği, uzmanlarından dinledi. Boğaziçi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu ve Galatasaray Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan da eğitmenler arasında yer aldı.

Medya, akıllı sözleşmeler, iletişim ve dahası konuşuldu

Paribu Hub Yöneticisi Recep İlkbahar'ın dijital varlık yönetimine ve akıllı sözleşmelere, Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi Yöneticisi Emirhan Erdoğan'ın dijital dünyada iletişim ve medyaya odaklandığı programda, Paribu Ventures Yöneticisi Erman Taylan web3’ün girişimciliği ve yatırımcılığı nasıl dönüştürdüğünü katılımcılarla paylaştı. Web3 ürün ve büyüme uzmanı Ali Tıknazoğlu'nun Web3 iş modellerini ele aldığı dördüncü haftanın ardından son haftada Utilify Kurucu Ortağı ve CEO’su Bertuğ Oymak, dijital dünyada toplulukların önemine ve sadakat uygulamalarının dönüşümüne odaklandı. Program kapsamındaki tüm eğitimlere YouTube’dan erişilebiliyor.

Başarılı katılımcılar sertifikalarını aldı

Beş hafta süren ve Noform Academy YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan eğitimlere %70 katılım sağlayan, quiz’leri başarılı bir şekilde tamamlayan katılımcılar, sertifika almaya hak kazandı. Katılımcılar, “Kendi Dijital Sertifikanı Tasarla” atölyesinde, sertifikalarını da Paribu Self ile kendileri tasarladı. Sertifika töreni 16 Nisan'da Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da gerçekleştirildi.

17 Nisan’da Dijital Varlık Yönetimi Zirvesi de gerçekleştirildi

Boğaziçi Üniversitesi, sertifika töreninin ardından, 17 Nisan’da Dijital Varlık Yönetimi Zirvesi’ne de ev sahipliği yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall salonunda gerçekleştirilen zirve, Paribu Hub Yöneticisi Recep İlkbahar’ın “Zincirin Ötesinde: Dijital Varlıkların Gücü ve Geleceği” ve Ali Tıknazoğlu’nun “Merkezsiz Güç: Web3’te Toplulukların Yükselişi” başlıklı sunumlarıyla başladı.

Inverter Network Kurucu Ortağı Alp Ergin, Istanbul Blockchain Women Başkanı Ayşegül Şensoy ve Utilify Kurucu Ortağı Bertuğ Oymak, katıldıkları panelde “Varlıkların Yeni Kimliği: Her Şey Token Olabilir Mi?” sorusunu tartışmaya açtı. Paribu’nun kurumsal düzeyde dijital varlık saklama hizmeti Paribu Custody Direktörü Mehmet Kafadar, “On-Chain Dünyasının Beraberinde Getirdikleri ve Paribu Custody” panelinde Recep İlkbahar’ın Paribu Custody’ye ilişkin sorularını yanıtladı. pakt agency Kurucusu ve Anlamlandırıcı Serdar Paktin, Emirhan Erdoğan moderatörlüğünde “İletişimin Blokzinciri: Web3’te Anlatının Gücü” panelinde katılımcılarla buluştu. Dijital Varlık Yönetimi Zirvesi, Paribu Brand and Creative Kıdemli Yöneticisi Ece Ok moderatörlüğünde sanatçı Bahadır Efe ile PostOfis Kurucuları Serçin Çabuk ve Ufuk Barış Mutlu’nun katıldığı “