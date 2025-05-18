Paribu Pizza Günü geldi: Paribu, Bitcoin ile yapılan ilk alışverişi 100 bin hediye pizzayla kutluyor

Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren; 2017'den bu yana Türkiye kripto varlık ekosisteminin oluşumuna ve gelişimine öncülük eden Paribu, bu yıl da Paribu Pizza Günü’nü büyük bir kutlamaya dönüştürüyor. Tarihte Bitcoin’in ödeme aracı olarak kullanıldığı ilk alışverişin yıl dönümünde kullanıcılarına 100 bin pizza hediye eden Paribu, kampanyayı eğlenceli bir reklam filmiyle duyurdu.

Hediye pizza kodları 19-22 Mayıs’ta Paribu’da

Paribu Pizza Günü kapsamında katılım koşullarını karşılayan Paribu kullanıcıları, Yemeksepeti’nde kullanabilecekleri 350 TL değerindeki 100 bin adet kodu 19-22 Mayıs tarihleri arasında Paribu uygulamasından alabiliyor. Hediye pizza kodları, 31 Mayıs’a kadar Yemeksepeti’nde kullanılabiliyor.

Pizzalar Paribu Pizza Günü’nde “yenilmeye” hazır

Bu yılın kampanya filminde, 2024’ün Paribu Pizza Günü’nden akıllarda kalan “konuşan pizza” bir kez daha başrolde. Bu defa at üstünde meydana çıkan ikonik pizza, Paribu kullanıcıları tarafından kahramanca “yenilmek” üzere toplanan 100 bin pizzanın liderliğini üstleniyor. Bitcoin tarihindeki ilk alışverişin öznesi olan bu pizzayı, geçen yıl olduğu gibi yine Kıvanç Kılınç seslendiriyor. Fenomen haline gelen Paribu Pizza Günü’nün bu seneki kampanyasında yaratıcı süreci ise Diego Armando üstleniyor.

Paribu Pizza Günü nedir?

22 Mayıs 2010’da Laszlo Hanyecz isimli bir kişi, iki büyük pizza karşılığında tam 10.000 Bitcoin ödedi. Bitcoin ile yapılan ilk alışveriş olarak tarihe geçen bu olay, dünya çapında her sene anılan bir gün haline geldi. Paribu, işte bu günü her yıl Paribu Pizza Günü ile kutluyor.

Katılım koşulları ve detaylar için ParibuLog’u ziyaret edebilirsiniz.