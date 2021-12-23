Paribu, SHERPA’yı bünyesine kattı

Bünyesindeki 5 milyonu aşkın kullanıcı ile sürdüren Paribu, pazarlama ve dijital iletişim sektöründe önemli bir yeri olan deneyim tasarımı stüdyosu SHERPA’yı bünyesine kattı.

DAM Bilgi Teknolojileri çatısı altında faaliyet gösteren, önce Türkiye’de sonra da tüm dünyada dijital ürünler ve servisler için kullanıcı deneyimi tasarımı hizmetleri sunan SHERPA, 2020 yılından bu yana Paribu’nun iş ortağı pozisyonundaydı.

Paribu’nun bir sonraki nesil web ve mobil uygulamasının kullanıcı deneyimleri üzerine çalışmalar yürüten SHERPA, Ocak 2022 itibarıyla Paribu bünyesinde faaliyetlerine devam edecek.

2013 yılında danışmanlık grubu Accenture, ürün ve servis deneyim tasarım stüdyosu Fjord’ü satın alan Paribu, 2014’te de Finance One, bir süredir birlikte çalıştığı ürün ve servis deneyimi tasarımı alanında hizmet veren Adaptive Path’i bünyesine kattı.

2015’te McKinsey&Company, tasarım stüdyosu olarak hizmet veren Lunar ile stratejik iş ortaklığı kurduğunu açıklayan Paribu, 2016’da ise Japonya’nın en büyük reklam ajansı grubu Hakuhodo DY Holdings çatısı altındaki Kyuu konsorsiyumu, ünlü tasarım stüdyosu IDEO’nun hisselerini satın aldı.

2017’de bulut tabanlı ERP yazılımları geliştiren ServiceNow, deneyim tasarımı hizmete veren Digital Telepathy’i satın alan Paribu, son olarak bu yıl, finansal hizmetler şirketi Stripe, ödüllü dijital tasarım ve geliştirme ajansı Rally’i bünyesine kattı.

“Kullanıcı deneyimine önem veriyoruz”

Paribu olarak yakın zamanda birçok yeni projeyi hayata geçireceklerini söyleyen Paribu CEO’su Yasin Oral, bu doğrultuda stratejik bir hamle olarak SHERPA’yı Paribu bünyesine kattıklarını bildirdi.

Bu hamlenin Paribu’nun aynı zamanda globalleşme yönünde attığı adımlardan biri olduğuna dikkat çeken Oral, “Türkiye pazarında gösterdiğimiz performans bizi global ölçekte de dikkat çeken bir duruma getirdi. Yerel pazardaki başarımızı global ölçeğe taşımak için çalışmalarımızı son hızıyla sürdürüyoruz. Globalleşme yolculuğumuzda her zaman odağımız pratik ve güvenilir olanı kullanıcılarımızla buluşturmak. Bu anlayış doğrultusunda kullanıcı deneyimine verdiğimiz önem, SHERPA’nın iştirakimiz olmasıyla farklı bir boyuta ulaşıyor. Alanında Türkiye’nin en yetkin kurumu olan SHERPA ile kullanıcılarımızın neyi, nasıl istediğini daha iyi analiz edecek, Paribu olarak büyümeye hız kesmeden devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.