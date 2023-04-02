Paribu “yeni” versiyonunu yayımladı

Paribu, web sitesi ile iOS ve Android mobil uygulamalarının yeni versiyonunu yayınladı. Paribu’nun yeni versiyonunda, kullanıcıların işlemlerini kolaylaştıracak birçok önemli çözüm sunuluyor.

6 milyon kullanıcısının ihtiyaçları ve platformun temel işlevlerine dair geri bildirimleri dikkate alınarak sıfırdan tasarlanan bu versiyonda geliştirmeler devam ediyor.

En kısa sürede tamamlanması planlanan ve global standartlarda geliştirilen yeni yazılım mimarisiyle Paribu, kullanıcılarının ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilecek. Yepyeni bir arayüz ve geliştirilmiş bir altyapısıyla Paribu’da kullanıcılar, daha hızlı bir işlem yapmayı deneyimleyecek.