Paribu'dan yeni reklam kampanyası: "Kripto, sizin için kolaylaştırıldı”

Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren ve Türkiye kripto varlık ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu; kullanıcılarına sunduğu son geliştirmeleri ve sadeleştirilmiş deneyimi yeni kampanyasıyla öne çıkarıyor.

Yalnızca görsel değişimin değil; güvenlik, erişim kolaylığı ve destek süreçlerinin bütüncül biçimde ele alındığı uygulama deneyimi, “Kripto, sizin için kolaylaştırıldı” sloganıyla anlatılıyor. Paribu, kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak hedefiyle tasarladığı 300’den fazla ikonun 3’ünü kampanyasına taşıyor. Bu ikonlar ise kolaylık, güvenlik ve 7/24 destek temalarını temsil ediyor.

Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması 2025’e göre Türkiye’de her 3 kişiden birinin kripto işlemi yaptığı bir dönemde, Paribu artan ilgiyi sade, güvenilir ve kullanıcı deneyimi odaklı seviyeye taşıdığını bir kez daha vurguluyor.

“Kripto, sizin için kolaylaştırıldı”

Paribu’nun yeni tasarım dili, sade görünümüyle işlevselliği buluşturuyor. “Geliştirilmiş sadelik” anlayışıyla hazırlanan arayüz, kripto varlık yönetimini, işlem gerçekleştirmeyi ve portföy takibini her zamankinden daha kolay hale getirmeyi hedefliyor.

190’dan fazla kripto varlığı tek platformda sunan Paribu, geliştirdiği Hyper Engine teknolojisi sayesinde emir eşleşmelerini milisaniyeler içinde gerçekleştiriyor.

QR transfer özelliğiyle ise Paribu kullanıcıları, işlem ücreti ödemeden kripto varlıklarını saniyeler içinde birbirlerine transfer edebiliyor.

Tüm bu geliştirmeler, kullanıcıların karmaşık terimlere ya da ek adımlara ihtiyaç duymadan kripto işlemlerini yönetebilmesini amaçlıyor.

“Mutlak güvenlik, daima”

Paribu, kullanıcı varlıklarını kendi geliştirdiği güvenlik ve saklama teknolojisi ColdShield® ile koruyor. Cüzdan sekmesine eklenen “ColdShield® ile güvendesiniz” ifadesi, Paribu mühendisleri tarafından tasarlanan çok katmanlı mimarinin sağladığı korumayı vurguluyor.

HSM, SGX ve MPC teknolojilerini tekil ve sağlam bir mimaride bütünleştiren tescilli güvenlik mimarisi ColdShield®, Paribu'da her işlemin üst düzey güvenlikle gerçekleştiğinin altını çiziyor.

Türkiye’nin kendi geliştirdiği teknolojiyle hizmet veren ilk dijital varlık saklama platformu olan Paribu Custody de, ColdShield® güvencesiyle kurumlara güvenli saklama hizmeti sunuyor.

“Kriptoda kesintisiz destek”

Çağrı merkezi, yazılı destek ve sosyal medya kanalları üzerinden hizmet veren Paribu Destek, kullanıcı memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. 7 gün 24 saat destek veren ekip, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu anda ulaşabileceği güvenilir bir iletişim noktası oluşturuyor.

Paribu’dan kriptonun ötesine geçen ekosistem

Kripto alanında gerçekleştirdiği sadeleştirme, güvenlik ve hız odaklı geliştirmelerle Paribu, kullanıcı deneyimini sürekli iyileştirmeyi hedefliyor.

Paribu, yalnızca finans ve teknoloji alanında değil, sanat, spor ve eğitim gibi farklı alanlarda faaliyetleriyle de geniş bir ekosistem inşa ediyor.