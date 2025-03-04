Paribu’nun partnerleri arasında yer aldığı Web Summit Qatar 2025 sona erdi

Türkiye’nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu, “Exchange, Custody and Beyond” sloganıyla Web Summit Qatar 2025’teydi.

Küresel zirvenin partnerlerinden biri olan Paribu, etkinlik kapsamında dünyanın dört bir yanından katılımcılarla bir araya geldi. 23-26 Şubat 2025 tarihleri arasında Doha Exhibition and Convention Center’da gerçekleşen etkinlik; girişimcileri, yatırımcıları ve teknoloji liderlerini buluşturdu.

Dijital finansın geleceği değerlendirildi

Finansal hizmetlerdeki dijital dönüşüm, kripto paralar ve veri analizi gibi konular Web Summit Qatar 2025’in öne çıkan başlıkları arasındaydı. Etkinlikte ayrıca yapay zeka ve makine öğrenimi gibi konulara odaklanan oturumlar düzenlendi.

Paribu Kurucu ve CEO’su Yasin Oral, “Is paper money becoming extinct?” başlıklı panelde konuştu

Paribu Kurucu ve CEO’su Yasin Oral, etkinlik kapsamında “Is paper money becoming extinct?” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı. Panelde; kripto paraların ve Merkez Bankası Dijital Para Birimi’nin (CBDC) yükselişi, nakit para kullanımının azalması ve dijital ekonomiye geçiş süreci ele alındı. Yasin Oral’a panelde; Mirko Giacco (CEO, Ooredoo Fintech), Camelia Ganga (CGO, Moniepoint) ve moderatör olarak Dr. Hamoud Almahmoud (Şef Editör, Majarra) eşlik etti.

Paribu’nun dijital varlık saklama hizmetleri tanıtıldı

Web Summit Qatar 2025 boyunca Paribu standını ziyaret eden katılımcılar, dijital varlık saklama hizmetleri ve güvenlik çözümleri hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu. Paribu Custody ile kurumlara ve Paribu Self ile bireysel kullanıcılara sunulan dijital varlık saklama hizmetleri tanıtılırken, Paribu Custody ekibi tarafından geliştirilen ColdShield® teknolojisi anlatıldı.

Paribu’nun etkinlik kapsamında katılımcılara sunduğu bir diğer deneyim ise yapay zeka destekli dijital sanat platformu ArtGen oldu. Katılımcılar, Paribu Self entegrasyonu sayesinde ArtGen ile kendilerine özel NFT’lerini üretme fırsatı yakaladı. Etkinlik süresince Paribu standını ziyaret eden katılımcılar tarafından 400’den fazla NFT oluşturuldu.

2017 yılında kurulan Paribu, alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 7/24 hizmet veren Müşteri Deneyimi İş Birimi ile 7 milyon kullanıcısına hızlı, kolay ve güvenli kripto para işlem hizmeti sunuyor. Türkiye’nin ilk bağımsız blokzincir projesini geliştiren Paribu, ekosistemdeki farklı projeleri de finansal ve teknolojik yatırımlarla destekliyor. Blokzincir bilinirliğini artırmak adına çalışmalar yürütürken; kültür sanat, spor ve eğitim alanlarında sorumluluk alarak yarının dünyasına katkı sağlıyor. Doğru bilginin kaynağı ParibuLog’da sektöre dair içerikler yayınlıyor.