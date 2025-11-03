Paris ile İstanbul arasında yeni ekonomik uçuş hattı: Transavia France, günlük uçuşlara başladı

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, Avrupa bağlantılarını güçlendirme stratejisi kapsamında yeni bir havayolu iş birliği daha gerçekleştirdi.

Air France-KLM Grubu’nun düşük maliyetli havayolu şirketi Transavia France, Paris–İstanbul hattında günlük seferlere başladı.

İlk uçuş, bugün Paris Orly Havalimanı’ndan İstanbul’a indi ve apronda su takı töreniyle karşılandı. Uçuş ekibine çiçek verilirken yolculara çikolata ikram edildi, tören kapsamında pasta kesimi de yapıldı.

26 Ekim itibarıyla başlayan tarifeli uçuşlar haftanın 7 günü karşılıklı gerçekleştirilecek. Böylece Paris’in şehir merkezine en yakın havalimanı Orly ile İstanbul’un merkezine en yakın havalimanı olarak konumlanan Sabiha Gökçen arasında ekonomik fiyatlı doğrudan hat oluşturulmuş oldu.

ISG, 53 ülkede 150 destinasyona erişim sağlayan uçuş ağıyla “giriş” ve “bağlantı” noktası rolünü güçlendirirken, yeni hattın iki ülke arasında turizm, ticaret ve akraba ziyaretleri (VFR) trafiğini artırması bekleniyor.

Transavia France’ın açtığı hat, Paris’te yaşayan yoğun Türk nüfusu ve yıl boyu oluşan talep nedeniyle sürdürülebilir doluluk potansiyeli taşıyor.