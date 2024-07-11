Paris Olimpiyatları öncesi siber tehditlere karşı uyarı

Palo Alto Networks'ün istihbarat birimi Unit 42, Paris Olimpiyatlarına sayılı günler kala, küresel siber tehdit aktörlerinin ya da hacktivistlerin sabotaj girişimlerinde bulunabileceğine işaret etti. Olası siber saldırıları önlemek ve azaltmak için öngörülerde bulunan ekip, 26 Temmuz'da başlayacak Paris Olimpiyatları öncesinde güvenlik risklerine karşı uyarılarda bulundu.

Şirket; olimpiyatların, ulaşım, konaklama, etkinlik yönetimi, telekomünikasyon, medya, ödeme işlemleri, altyapı hizmetleri ve güvenlik gibi pek çok konuda siber riskler taşıdığını paylaştı. Bu tür olayların, olimpiyatların güvenliğine ve bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturduğunu belirterek katılımcı deneyimini olumsuz etkileyebileceğini, organizatörlerin ve sponsorların maddi kayıplara uğramasına yol açabileceği bildirildi.

Finansal motivasyonlu suçların tüm zamanlarda sürekli ve en yüksek tehdidi oluşturacağını vurgulayan uzmanlar, fidye yazılımı operatörlerinin olimpiyatları doğrudan hedefleme olasılığının ise düşük olduğunu vurguladı.