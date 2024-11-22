Park Dedeman Bakü İle Dedeman’ın global yolculuğunda yeni bir adım

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kalbinde yer alan ve çağdaş bir konaklama deneyimini konuklarına yaşatmayı hedefleyen Park Dedeman Bakü, 8 farklı tipteki 95 odası ve panoramik restoranı ile 10 Kasım 2024 itibariyle misafirlerini ağırlamaya başladı. Şehir merkezine yürüyüş mesafesindeki konumu, havalimanına yakınlığı, eşsiz Hazar Denizi manzarası ve kültürel noktalara erişim kolaylığı ile Park Dedeman Bakü, Dedeman Misafirperverliğini şehrin kalbinde yaşatıyor.

Başkent Bakü’de Dedeman bayrağı dalgalanıyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, zengin tarihî geçmişi ve büyüyen ekonomisiyle bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri olarak konumlanıyor. Sağlık turizmi ve iş turizmi için güçlü bir destinasyon olmasının yanı sıra Hazar Denizi kıyısındaki özel konumu ile benzersiz olan Bakü'de yer alan Park Dedeman Bakü, Dedeman markasının Azerbaycan’daki ilk oteli oldu. Bakü'nün yükselen değerlerinden Sebayıl bölgesinde konumlanan otel, bölgenin modern yapısıyla uyumlu tasarımı ile dikkat çekiyor. Hazar Denizi manzarasına sahip odaları ve özenle düşünülmüş iç mimarisi ile hem konforlu hem de şehrin kültürel dokusuyla iç içe bir ambiyansa sahip olan Park Dedeman Bakü, iş ve tatil amaçlı seyahat eden konuklarına hizmet verecek.

"Yurt dışında da büyümemizi sürdüreceğiz"

Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray açılışa ilişkin yaptığı değerlendirmede, Park Dedeman Bakü'nün Dedeman kalitesiyle açılan yurt dışındaki beşinci otel olduğunu belirterek, büyümenin süreceğine işaret etti. Demiray açıklamasında, "Dünya ile rekabet için konseptlerimizi çeşitlendirmeyi hedefledik ve başardık. Son 3 yılda toplam 10 markamız, imzalı ve imza aşamasındaki projelerimizle birlikte otel sayımızı 72’ye çıkardık. Park Dedeman Bakü bu yıl açılan 15’nci otelimiz. 2025 yılı içindeki hedefimiz 100 otele ulaşmak. Hizmet verdiğimiz ülke sayısını ise 10’a çıkarmayı hedefliyoruz. Park Dedeman Bakü, yurt dışındaki beşinci otelimiz ve globalleşme yolundaki önemli adımlarımızdan biri. Bu sebeple bizler için ayrı bir önem taşıyor. Bakü'nün taşıdığı potansiyele inanıyoruz. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'da ülkemizi temsil etmeyi, Dedeman kalitesini Dünya’nın bir başka ülkesine taşımış olmayı oldukça önemsiyoruz. Dedeman markası; yatırımcıların gönül rahatlığı ile projelerini teslim edeceği, çalışanların huzurlu ve keyifle görev yaptığı, misafirlerin ise rahatlık, konfor ve güleryüz ile karşılanarak olumlu deneyimler yaşayacağı bir yapıyı simgeliyor. Bugün Türkiye’nin en büyük yerli otel markası olarak dünyanın farklı coğrafyalarında bayrağımızı dalgalandırmaya ve taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.