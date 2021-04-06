Park Dedeman Kastomunu hizmete girdi

Dedeman Hotels & Resorts International, yeni otelini Kastamonu’da açtı. KAS Proje İnşaat ve Yatırım tarafından hayata geçirilen KastaMall Alışveriş Merkezi ve Rezidans Karma Projesi içinde yer alan Park Dedeman Kastamonu, 5 Nisan 2021 tarihi itibarıyla hizmet vermeye başladı. Toplam 150 odası, 300 yatak kapasitesi ve bin 100 metrekare toplantı ve etkinlik alanıyla iş dünyasının yanı sıra bölgenin düğün ve kongre salonu ihtiyacının da karşılanması hedefleniyor.

Park Dedeman Kastamonu ile ilgili açıklama yapan Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, “Park Dedeman Kastamonu, bölgenin ilk ve tek uluslararası markalı oteli olma özelliğini taşıyor. Yer aldığımız her bölgede olduğu gibi Kastamonu’da da Dedeman markası olarak bölgenin kültür turizmini artırmak ilk önceliğimiz olacak. Bu misyon ile çalışmalarımız devam ederken, bugün itibariyle misafir ağırlamalarımız ve rezervasyonlarımız başladı.” dedi.

“Hem projemize hem ilimize büyük değer katacak”

KAS Proje İnşaat ve Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız ise, “KastaMall projemiz sadece bölgeyi değil çevre illeri de besleyecek karma bir yapıya sahip. Konaklama hizmetinin yanında, toplantı, kongre, yemek, nikâh, düğün salonları ve spor salonları ile hizmet verecek Park Dedeman Kastamonu, bölgeye ve dolayısıyla çevresine her anlamda bir farklılık getirecek. Dedeman markasının ilimiz ve projemizde yer almasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Park Dedeman Kastamonu, KastaMall projesine de büyük değer katacaktır.” şeklinde konuştu.