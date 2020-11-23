Park Karaman, bin 200 kişiye istihdam sağlayacak

İnoğlu İnşaat tarafından hayata geçirilen Park Karaman Alışveriş ve Yaşam Merkezi, kapılarını 26 Kasım’da açmaya hazırlanıyor. İnşaat süreci tamamlanan Park Karaman'ın yaklaşık bin 200 kişiye iş imkanı sunması bekleniyor.

Konuyla ilişkin şirketten yapılan açıklamaya göre, İnoğlu İnşaat’ın 150 milyon liralık yatırım ile hayata geçirdiği projenin dolaylı yoldan yaklaşık 3 bin 500 kişinin geçimine katkıda bulunması öngörülüyor. Park Karaman Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeki ulusal ve uluslararası markaları temsil eden 100’ün üzerinde mağazanın ise bölge ticaretine ve ekonomisine canlılık getirmesi, toplam yatırım değeri 300 milyon lirayı bulan bir ticaret hacmi yaratması bekleniyor.

"Aldığımız tedbirlerle alışverişte yeni döneme hazırız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Park Karaman’ın geliştiricisi ve yönetim şirketi INVESTA’nın Genel Müdürü Özgür Yavuz, COVID-19 sürecinde hem Türkiye'de hem de küresel düzeyde ekonomide yaşanan olumsuzluklara rağmen yatırıma devam ettiklerini vurguladı.

İnşaat sürecini salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerle sorunsuz tamamladıklarını söyleyen Yavuz, "Böylesi bir dönemde ulusal markalar ile yaptığımız kiralamalarla, yüksek bir doluluk oranı ile açılışa hazır hale gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. ‘Hijyen ve sağlık’ bu dönemin en önemli kuralı ve biz aldığımız tedbirlerle alışverişte yeni döneme hazırız.” dedi.

"Yatırımlarımızla katma değer üretmeye devam ediyoruz"

İnoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut İnoğlu ise, Karamanlıları gıda, giyim, eğlence ve hizmet gruplarından dünyaca ünlü markalarla buluşturacaklarını kaydederek, “Bizim bu sektördeki ilkelerimizin başında, insana, çevreye saygı duymak, her koşulda kaliteli hizmet sunmak ve ülkemiz için daima doğru alanda, doğru projeler üretmek gelir. İlk günkü heyecanımızla yeni projelere imza atmaya, yatırımlarımızla ülkemize katma değer üretmeye devam ediyoruz. Park Karaman ile Karamanlıların yaşamını kolaylaştıracak tüm unsurları içinde bulunduracak bir alışveriş ve yaşam merkezini hayata geçirdik. Bir‘yaşam kompleksi’ olarak tasarladığımız bu projemizin çok kısa bir süre içinde de şehrin yeni ekonomik ve sosyal cazibe merkezi olacağına, bölgeye ticari açıdan büyük bir canlılık getireceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.