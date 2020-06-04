Park Palet, e-ihracatçı için Körfez’de depolar açacak

04 Haziran 2020

Aysel YÜCEL/İSTANBUL

Yerli şirketlerin pazardaki rekabet gücünü artırmak için Körfez ülkelerinde depo yatırımı planlayan Park Palet, ayrıca siparişlerin hazırlanmasından, paketlenmesine ve kargolanmasına kadar tüm süreçleri müşterileri adına yönetmeye hazırlanıyor.

ParkPalet, kısa dönem için depo alanı arayan şirketlerle, kapasite fazlası olan depolama şirketlerini buluşturan Türkiye’nin ilk online B2B depo platformlarından biri. Şirketin sisteminde Türkiye geneline yayılmış 200’ü aşkın depo ve 400’ binden fazla palet kullanılabilir kapasite bulunuyor. Şirkete gelen aylık depo talepleri 50’nin üzerinde. Park Palet’in Türkiye dışında Romanya’da da yatırımı bulunuyor.

COVID-19 salgını boyunca, başta perakende firmaları olmak üzere çok sayıda endüstriyel kullanıcının kısa vadeli ve esnek çözümlere yönelik depolama ihtiyacının arttığına dikkat çeken ParkPalet Kurucu Ortağı Alp Çiçekdağı, “Bu dönemde mağazalarını kapatan, ancak üretimi ve ürün tedariğini durdurmayan birçok büyük perakende firmasının önemli miktarda dönemsel depolama alanına ihtiyacı oldu. Büyük çaplı birkaç markanın ihtiyaçlarını platformumuzdaki depolar üzerinden çözdük. Esnek çözümlere olan ihtiyacın gitgide artacağını tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz son 4 ay içerisinde farklı büyüklüklerde toplam 48 bine yakın palet ve 52 bin m2’nin üstünde alana denk gelen 114 depolama hizmeti talebi aldık. Bu taleplerin yüzde 65’ini sistemimizdeki depolama firmaları tarafından teklife çevirdik. Bu dönemde 187 teklif sunuldu, talep başına ortalama 3 teklif üretildi. COVID-19 sebebi ile çok sayıda talebin iptal olması ya da ertelenmesine rağmen, bu teklifler karşılığında toplam 12 bin palete karşılık gelen 15 işlemi sistemimizdeki depolar ile eşleştirerek operasyona başlattık, depolama firmalarımıza 3 milyon TL’nin üzerinde iş hacmi sağladık” açıklamasında bulundu.

Yurtdışındaki ilk deposunu geçen şubat ayında Romanya’da açan şirketin Balkanlardan sonraki hedefi, bu alana yönelik ihtiyaçlarından dolayı Körfez ülkeleri olacak. Çiçekdağı, “Ayrıca e-ihracata yönelen Türk firmalarının bu pazarlardaki operasyonel güçlerini, uygun depolama alanları sağlayarak desteklemeyi hedefliyoruz. 2020 için önceliğimiz hızla büyüyen e-ticaret sektörü için sadece depo sağlayan bir şirketin ötesine geçerek siparişlerin hazırlanmasından, paketlenmesine, faturalanmasından kargolanmasına ve iade işlemlerine kadar tüm süreçleri müşterilerimiz adına yönetebilmek” diye konuştu.

Türkiye çapında e-ticaret depo ağı oluşturacak

Çiçekdağı, platformlarında yer alan e-ticaret için sipariş hazırlama depoları sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, “E-ticaret alanında hizmet vermek isteyen depo işletmecisi ortaklarımıza e-ticarete uygun depo yönetim yazılım altyapısı ve iş geliştirme sağlayarak, bu alanda hizmet verecek yetkinliğe ulaşmaları için onları destekliyoruz. Böylece bu yıl içinde Türkiye çapında bir “e-ticaret depoları ağı” oluşturmak istiyoruz. Depo sayımızı, özellikle Anadolu’da artırarak 300 depoya ulaşmak da bu yıl için başlıca hedeflerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.

Dijital yatırımlar öne çekildi

Park Palet gibi teknoloji girişimlerinin evden çalışma modeline adapte olmalarının çok daha kolay olduğunu anlatan ParkPalet Kurucu Ortağı Alp Çiçekdağı, , ofis dışı toplantıları ve müşteri ziyaretlerini online platformlar üzerine aldıklarını, bu durumun verimliliklerini artırdığını söyledi. Salgın sonrası bazı çalışmaları hızlandırdıklarını vurgulayan Çiçekdağı, “Depolarda sanal tur, müşteri-depo görüşmelerini ParkPalet platformu üzerine taşıyan entegrasyonlar gibi planlarımız vardı. Bunlar üzerinde çalışmalarımızı hızlandırıp, daha erken aktive etmeye çalışıyoruz” dedi.

Atıl ofis ve AVM’lerin marketler için depolara dönüşümü gündemde

Salgın sonrası özellikle sanal market ve gıda dağıtım firmalarından şehir merkezlerinde depo ihtiyaçlarının arttığını, ancak buralarda fiyatların yüksek olduğunu ifade eden Çiçekdağı, “Bu dönemde e-ticaretin hızla arttığına şahit olduk. Yeni normale geçiş ile artışta bir miktar azalma görsek de, e-ticaretin büyümesi boyut atlıyor. Buna yönelik depolama alanlarına ihtiyaç da artıyor. Özellikle şehir merkezine yakın alanlarda depolara ihtiyaç var. Sanal market ve gıda dağıtım firmalarından çok sayıda depolama alanı talebi alıyoruz. Yüksek emlak fiyatları sebebi ile merkezi alanlarda depo alanı üretmek fizible değildi. Ancak bu dönemde birçok atıl ofis ve AVM alanının oluştuğunu görebiliriz. Dönüşümle bu noktalarda yeni depo ve dağıtım merkezi yatırımlarının olmasını bekliyoruz. Park- Palet üzerinden bu alanlar için büyük boyutta talep yaratabiliriz.