Parkurda Pazaryeri 2024'te 100 mağazaya ulaşacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Talaşlı imalat sanayinin 40 yılı aşkın süredir Türkiye’deki çözüm ortağı Tezmaksan, dijitalleşme yolculuğunun bir adımı olarak Parkurda Pazaryeri platformunu hayata geçirdi.

2023 yılında test siparişlerine başlanan Parkurda Pazaryeri, 15 ana, 30 alt kategoride olmak üzere 15 adet mağaza ile hizmete açıldı. 2024’te 3 milyon TL’lik bir satış hacmine ulaşması planlanan platformda, yılsonuna kadar mağaza sayısı 100’ün üzerine, kategori sayısı ise 70’e çıkarılacak. Platform üzerinden e-ihracatın başlatılmasına yönelik de çalışmalar sürüyor.

Platformun, önümüzdeki yıl 10 bin müşteriye ulaşması hedefleniyor. Tezmaksan AŞ Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “2024 yılı içerisinde Parkurda Pazaryeri’nde 3 milyon TL’lik bir hacim yaratmayı planlıyoruz. Parkurda Pazaryeri olarak ana kategorilerimizi ilk günden tam olarak belirledik” dedi.

“Perşembe Pazarı’nın dijital hali”

Parkurda Pazaryeri platformunda sadece yedek parça değil tüm ürünlerin bulunduğunu aktaran Aydoğdu, “Diğer pazaryerlerine göre avantajımız sanayi kaslarımızın çok güçlü olması. Tamamen sanayiyi dönük olan ürünler çok ciddi süzgeçten geçiyor ve doğru katalog oluşturuluyor. Doğru parçayı doğru fiyatla sunuyoruz” dedi. Platformu “Perşembe Pazarı’nın dijital hali ama daha adil fiyatlarla” şeklinde tanımlayan Aydoğdu, ekosistemdeki her firmayı buraya davet etti.

Türkiye’deki tedarikçilerin kendi online mağazalarını açarak ürünlerinin satışını gerçekleştirdiği platformda elektrik & elektronik, mekanik, endüstriyel otomasyon, rulman, test & ölçüm aletleri, hırdavat & el aletleri, hidrolik & pnomatik, makine aksesuarları, takım tutucular, kesici takımlar, sarf malzemeleri, madeni yağlar & sıvılar, makineler & cihazlar, soğutma ve havalandırma ile eğitim olmak üzere toplam 15 ana kategori yer alıyor.

Aydoğdu, bu platform ile e-ticaretin tüm zorluklarını KOBİ’ler için ortadan kaldırmayı amaçladıklarını belirtti. Aydoğdu, Parkurda Pazaryeri’nin ilk fazı için bugünkü rakamlarla 5 milyon TL, ikinci fazı için de 8 milyon TL yatırım yapıldığını açıkladı.

“Z kuşağına sanayiyi sevdirecek proje”

Parkurda Pazaryeri’nin işletmeler arasında açık net bir köprü olduğunu belirten Aydoğdu, sözlerine şöyle devam etti: “Platform sayesinde ülkemizin en kırsal bölgesinden en gelişmiş noktasına kadar tüm firmaların parça tedarikini rahatça yapmasını, satış yapacak firmaların da müşterileriyle olan uzaklığını bir problem olmaktan çıkarıyoruz.

Parkurda Pazaryeri, yedek parça eksikliği nedeniyle duran makineleri, daha hızlı bir şekilde tekrar faaliyete geçirerek sektördeki canlılığı artırıyor. Bu da istihdamı genişleterek geliri büyük küçük tüm sektör paydaşlarına yaymamıza olanak tanıyor.” Parkurda Pazaryeri’nin Z kuşağına sanayiyi sevdireceğini söyleyen Aydoğdu, “KOBİ’lerin web sitesi yatırımı yapmadan e-ticarete gireceği bu platform, Türkiye’nin üretim gücünü de evirecek bir proje” yorumunu yaptı.

“Sanayici vatanseverlik yapıyor”

Takım tezgahlarını ‘makine yapan makine’ olarak anlatan Hakan Aydoğdu, “Bizim sektörümüz üretimin temelini oluşturan bir iş kolu. Savunma sanayinin de sürüklemesiyle takım tezgahları sektöründe işler çok iyi gidiyor. Ama finansman maliyetlerinin yüksekliği ve hızla değişen regülasyonlar sorunu olmasa iş hacmimiz yüzde 50 daha fazla olur. Bizim sanayicimiz vatanseverlik yapıyor, her koşulda üretimi zorluyor” dedi. Aydoğdu, sektör ihracatı için de Uzakdoğu, Amerika ve Avrupa’yı potansiyel pazarlar olarak gösterdi.