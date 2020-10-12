'Parkurda' sitesi sanayicileri bir araya getirecek

12 Ekim 2020

Makine sanayisinde kilit bir konumda bulunan talaşlı imalat sektörüne yönelik olarak hazırlanan Parkurda.com açıldı. İki yıllık hazırlık sürecinin ardından devreye alınan iş ağı platformunun, pandemiden dolayı görüşmeler yapamadığı için yeni projeler alamayan KOBİ’lere katkıda bulunması bekleniyor.

Dört farklı katmandan oluşan iş ağı platformu Parkurda.com, fason iş vermek isteyenlerle fason iş almak isteyenleri buluşturmasının yanı sıra, imalatçı firmaların birbirini tanımalarına beceri ve yeterliliklerini görmelerine de imkan tanıyacağı ifade ediliyor.

"KOBİ'lere avantaj sağlayacak"

Tezmaksan tarafından hayata geçirilen Parkurda.com'un, web sayfası bulunmayan, dijital alt yapısını tamamlayamayan orta ve küçük ölçekli KOBİ’lerin kendilerini tanıtmak için de olanak tanıyacağı belirtiliyor.

Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, bu önemli yatırım hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Böylesi bir iş ağı platformu kurmak uzun süredir düşündüğümüz ama hep tasarım aşamasında kalan bir planlamaydı. İki yıl önce çalışmaları başlattık ve imalat sanayisi ile Türkiye’nin çok ihtiyaç duyduğu bir anda hayata geçirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İş ağının arkasındaki güç Tezmaksan olabilir, ama Türkiye’nin makine sektörü olarak birbirimize bağlıyız. Bağlı olmalıyız. Parkurda.com, dijital olarak güçlendirilmiş bir Türkiye’nin canlı vizyonudur. Türkiye artık güvenli ve güvenilir altyapısı da dahil olmak üzere dijitalde diğer ülkelere öncülük etmelidir. Parkurda.com, toplamda bunları ifade ediyor. Güçlü network ağı ile başta KOBİ’lerimiz olmak üzere ülkemize büyük değer sağlayacağına inanıyoruz.”

Platformların ekonomiye etkisi artıyor

Dijital platformların dünya ekonomisindeki yeri ve geleceği hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aydoğdu, “Yapılan çalışmalar dijital teknoloji alt yapısına sahip şirketlerin geleneksel şirketlerden daha hızlı ve seri büyüdüğünü gösteriyor. Bununla birlikte platform şirketlerinin, faaliyet gösterdikleri sektörleri anlamlı bir şekilde domine ettikleri de bir gerçek. Talaşlı imalat sanayisi Türkiye sanayisi için çok önemli bir konumda bulunuyor ve ülke ihracatına ciddi katkılar sunuyor. Parkurda.com’un sektöre ciddi avantajlar katacağına eminiz. Türkiye’nin üretim gücünü arttıracağı gibi globalde daha çok ve katma değerli işlerle yer almamızı sağlayacak. Platformu orta ve uzun vadede globali kapsayacak bir noktaya taşımak bulunuyor.” dedi.