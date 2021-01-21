Parlamış, global markaların radarına girdi

Esra ÖZARFAT

BURSA - Dünyanın önemli moda markalarına yıllık 8 milyon metre giysilik kumaş üreten Parlamış, aynı zamanda bünyesindeki teknik tekstil firması PARTECH ile de otomotivden savunma ve havacılık sanayisine kadar pek çok sektöre özel nitelikli kumaşlar üretiyor. 1970’li yıllardan bu yana Türkiye’nin stratejik alanlarında katma değerli üretimler yapan firma, özellikle 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda Türk ordusu için ürettiği Türkiye’nin ilk yerli paraşüt kumaşıyla hatırlanıyor. Parlamış, aynı zamanda bünyesindeki teknik tekstil firması PARTECH ile dünyanın dev firmalarının onaylı tedarikçisi.

Kilogram fiyatı 18 Euro'ya çıktı

Parlamış Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Parlamış, “MİL-GEM ve Sirene Marine projelerinin ve demiryolu sektöründe TUVASAŞ, havacılık sektöründe de THY ve TSK paydaşı olarak çok özel nitelikli kumaşları yerli ve milli olarak üretiyoruz. TÜVASAŞ’ın ürettiği hızlı tren için bitmiş ürün veriyoruz. Bugüne kadar ithal edilen perdeleri yerlileştirdik. Modifiye edilerek özel amaçlı kullanılan otobüslerin global üreticilerinden talepler alıyoruz. Suudi Arabistan’dan gelen taleple 15 otobüs için özel renklerde perde ve koltuk döşeme kombin üretip teslim ettik. Özbekistan Havayolları’na kumaş verdik. Dünyada bu alandaki büyük ve bilinen firmaların alternatifi olmaya aday koleksiyonlar geliştirerek sipariş aldık” diye konuştu. Teknik tekstilde ihracat kilogram değerini 18 Euro’ya taşıdıklarını belirten Parlamış, pandemi döneminde akıllı kumaşlara talebin arttığını söyledi. Parlamış, “Otomotiv ve ulaşım gibi alanların tekstil tedarikinde bazı katma değerli üretimler bize kaydı. Daha önce giremediğimiz birçok yerden hızlı davetler geldi. Bu dönemde büyük alıcıların tedarik listelerine girdik” diye konuştu.

ABD'de yapılanmaya gidiyor

Bülent Parlamış, şirketin yeni yatırımlar da planladığını açıkladı. Bu kapsamda TEKNOSAB'da 98 dönümlük bir alan üzerinde planladıkları endüstri 4.0 tabanlı yeni tesis yatırımı ile üretimi tek çatı altında toplayacaklarını belirten Parlamış, ihracatla ilgili de bilgi verdi. Parlamış, üretimin yüzde 75'ini doğrudan ihraç ettiklerini, ABD'de New York ve Kaliforniya'da yapılanmaya gittiklerini söyledi.