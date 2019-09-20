Paşabahçe, 53. mağazasını İstanbul Havalimanı'nda açtı

20 Eylül 2019

Paşabahçe Mağazaları, havalimanı mağazacılığı hizmetlerine İstanbul Havalimanı’ndan başladı. Paşabahçe Mağazaları, havalimanı mağazasının açılışını 18 Eylül Perşembe günü gerçekleştirdi.

İstanbul Havalimanı'nda yeni açtığı mağazası ile mağaza sayısın 53'e çıkaran Paşabahçe Mağazaları, ürün gamını havalimanı müşterileri ile buluşturacak.

Paşabahçe Mağazaları, evrensel dünya mirasına sahip çıkacak bilinci oluşturmak, çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve tarihi değerleri yaşatmak ve daha geniş kitlelere tanıtılabilmek için oluşturduğu butik koleksiyonlarını İstanbul Havalimanı’nı ziyaret eden milyonlarca yerli ve yabancı turiste tanıtma fırsatı bulacak.

Tarih-Kültür-Cam koleksiyonlarının 13.’sü olan ‘Camda Dünya Mirası’ koleksiyonunda dünyanın en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen Göbeklitepe’ye ait eserler de gün ışığına çıkıyor. Özgün tasarım anlayışı ile geliştirilen ‘Göbeklitepe Figür’ ve ‘Göbeklitepe Dikilitaş Obje” havalimanı mağazasında tarih ve sanatsever yolcuların beğenisine sunuluyor.

İstanbul Havalimanı Paşabahçe Mağazası’nda, Anadolu uygarlıklarının binlerce yıllık tarihinden ilham alarak tasarlanan “Topraktan” serisi de yer alıyor. Özel olarak üretilen “Topraktan” ürünlerinin güzelliği, geçmişten taşıdığı izlerle emek ve aşkla yoğrulmuş olan toprakların elle şekillendirilmesi ve boyanmasından geliyor.