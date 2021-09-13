Paşabahçe, Erenköy Deneyim Mağazası'nı dijitale taşıdı

Ev ve yaşam alanları için birçok fikir ve öneri sunan Paşabahçe Mağazaları, Erenköy Deneyim Mağazası’nı 360 derece sanal tur ile dijitale taşıdı.

Paşabahçe’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu projeyle Paşabahçe Mağazaları müşterileri Erenköy mağazasında sanal bir gezinti yapabiliyor, reyonları ve ürünleri inceleyebiliyor, mağazaya gitmeden oradaymış hissini yaşayabiliyor.

İlgilendikleri ürünlerin fiyatını ve özelliklerini detaylı bir şekilde görüntüleyebilen ziyaretçiler beğendikleri ürünleri sepete atarak alışverişlerini Paşabahçe Mağazaları e-mağazası üzerinden tamamlayabiliyor.

Paşabahçe Mağazaları sanal tur projesi ile tüm ürünleri inceleyebilen müşteriler beğendikleri seçili ürünleri e-mağaza üzerinden satın alabiliyor.

2 ayda 20 bin kişi sanal tur gerçekleştirdi

Projenin devreye alındığı tarihten bu yana geçen 2 aylık sürede yaklaşık 20 bin kişi sanal tur ile Erenköy mağazasını gezdi ve alışveriş keyfini yaşadı.

Teknolojik alt yapısı, geniş ürün gamı ve görsel düzenlemesiyle dikkat çekecek ve müşterilerin taleplerine karşılık verecek şekilde tasarlanan deneyim mağazasını 360 derece sanal mağaza turu ile dijitale aktaran Paşabahçe Mağazaları, çok daha fazla kişinin bu deneyimi yaşamasına olanak sağıyor.