Paşabahçe, 'ilk deneyim mağazası'nı Erenköy'de açtı

Paşabahçe Mağazaları, 'ilk deneyim mağazasını' İstanbul Erenköy’de, Bağdat Caddesi’nde hizmete açtı. Paşabahçe Mağazaları’ndan yapılan açıklamaya göre, Bağdat Caddesi’nde yaklaşık bin 200 metrekarelik bir alana kurulu 3 katlı bu yeni mağaza, müşterinin kolayca seçim yapabilmesine imkan sunan dijital yeniliklerle donatıldı. Her katında konumlandırılan dijital ekranlar sayesinde müşteriler, ürünler ve koleksiyonlar arasında seçim yapabiliyor, aradıkları ürünün nerede olduğunu bulabiliyor ve satın alma sürecini mobil cihazları üzerinden QR kod okutarak tamamlayabiliyor.



Öte yandan "Hediye Bulma Sihirbazı" ile hediye almak istenen kişinin cinsiyetine, hobilerine ve kişisel zevklerine ve hediye bütçesine en uygun hediye seçenekleri sunularak, müşteriye kolaylık sağlanıyor. Hızla değişen perakendecilik trendlerine uygun olarak tasarlanan yeni deneyim mağazasında, özel koleksiyonlardan cam ürünlerine, sofra ve mutfak eşyalarından dekoratif koleksiyonlara kadar yaklaşık 6 bin farklı ürün satışa sunuluyor.

"Yepyeni bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paşabahçe Mağazaları Genel Müdürü Esra Tokel, günümüzde değişimleri, gelişimleri takip etmenin ve farklılaşmanın rekabette giderek daha fazla öne çıktığını söyledi. Alışverişte, nitelik ve kalite kadar, ürünün tüketiciye sunuluş şeklinin de giderek önem kazandığını belirten Tokel, "Biz de bu dönüşüme öncülük etmek, ürün ve koleksiyonlarımızın müşterilerimizle buluştuğu 'mağaza' kavramını yenilemek istedik. Bu yeni konsept ile yaşatacağımız toplam alışveriş deneyiminin oldukça etkili olduğuna inanıyoruz. Müşterimize yepyeni bir alışveriş deneyimi sunmak ve tüm sürecini baştan sona keyifli kılmak için İstanbul Erenköy’deki ilk deneyim mağazamızı açtık. İlk 'deneyim' mağazamız ile müşterilerimize ürün ve koleksiyonlarımızı hoş bir mağaza ortamında sunmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.