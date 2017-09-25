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Paşabahçe'den kahve festivaline özel ürünler

Paşabahçe, İstanbul Coffee Festivali’ne ana sponsor olarak katılarak, kahveye yönelik tasarladığı ürünlerini açtığı standla kahve severlere tanıttı.

Paşabahçe'den kahve festivaline özel ürünler
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Paşabahçe’nin ana sponsoru olduğu İstanbul Coffee Festival Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirildi. Paşabahçe, kahveye yönelik tasarladığı ürünlerini festival alanında kurduğu standla kahve severlere sundu.

Paşabahçe, standında Denizli Cam Fabrikası’nda el yapımı olarak üretilen 50 cm yüksekliğindeki kahve bardağını da sergiledi.

Festivalin son 3 gününde Gencer Savaş ve ekibi keyifli bir ritim şovu sergiledi.

Ziyaretçilere, içecek uzmanı Oğul Türkkan yönetiminde kahve türlerine göre bardak seçimi yapmanın inceliklerinin anlatıldı.

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