Paşahan: Giyimde hedef kilo başına 40 dolar gelir

Recep ERÇİN

İHKİB tarafından sektöre genç tasarımcılar kazandır­mak için düzenlenen 33. KO­ZA Genç Moda Tasarımcıla­rı Yarışması finalist buluşma­sında konuşan Paşahan, “Kim ne derse desin hazır giyim sek­törü devam edecek.

Rakiplere göre maliyetimiz çok yüksek. 600-700 dolar olan işçi maliye­ti 1200-1300 dolara çıktı. Ama hazır giyim sektörü bitmez. Bundan sonraki dönemde de çok güçlü çıkacağız. Bir olaca­ğız birlik olacağız hazır giyim­den vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Toplantıda konuşan KOZA Jüri Başkanı Nejdet Ayaydın da “KOZA’dan çıkan çok iyi ya­rışmacılar var. Biz 4’ü ile çalış­malarımız oldu. Siz hepiniz pı­rıl pırıl gençlerseniz. Sizde ışık var, enerji var. Yarışmada bi­rinci de onuncu da olabilirsi­niz. Bundan gocunmayın. Çalı­şacağınız yerlerde size top ku­maş da taşıtabilirler. Bundan da gocunmayın. Azimli olun, hayalini kurduğunuz yolunuz­da devam edin. Biz de İHKİB olarak size yardımcı olacağız” mesajları verdi.