Paşahan: Giyimde hedef kilo başına 40 dolar gelir
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, hazır giyimde kilogram başı ihracat değerini 40 dolara çıkarmak için mücadele ettiklerini söyledi.
Recep ERÇİN
İHKİB tarafından sektöre genç tasarımcılar kazandırmak için düzenlenen 33. KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması finalist buluşmasında konuşan Paşahan, “Kim ne derse desin hazır giyim sektörü devam edecek.
Rakiplere göre maliyetimiz çok yüksek. 600-700 dolar olan işçi maliyeti 1200-1300 dolara çıktı. Ama hazır giyim sektörü bitmez. Bundan sonraki dönemde de çok güçlü çıkacağız. Bir olacağız birlik olacağız hazır giyimden vazgeçmeyeceğiz” dedi.
Toplantıda konuşan KOZA Jüri Başkanı Nejdet Ayaydın da “KOZA’dan çıkan çok iyi yarışmacılar var. Biz 4’ü ile çalışmalarımız oldu. Siz hepiniz pırıl pırıl gençlerseniz. Sizde ışık var, enerji var. Yarışmada birinci de onuncu da olabilirsiniz. Bundan gocunmayın. Çalışacağınız yerlerde size top kumaş da taşıtabilirler. Bundan da gocunmayın. Azimli olun, hayalini kurduğunuz yolunuzda devam edin. Biz de İHKİB olarak size yardımcı olacağız” mesajları verdi.