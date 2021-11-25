Pasaport Pizza, yeni yıla 200 şube ile giriyor

İZMİR (DÜNYA)

Kazan-kazan kuralından uzaklaşarak kazandır-kazan prensibiyle başarıya ulaşan Pasaport Pizza, 2021 yılının ilk yarısında 24 şube açtı. Firma, yılsonuna kadar 16 şube daha açarak, 2021’yi toplam 200 şubeyle kapatmayı hedefliyor. Bu şubelerin tamamı franchise sistemiyle açılacak.

Mevcut şubeler için de modernizasyon ve yenilenme süreci başlatan Pasaport Pizza müşterilerini en kısa zamanda yeni yüzleriyle karşılayacak. 60 ilde şubeleri bulunan Pasaport Pizza, Türkiye İtibar Akademisi (TİA) tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen ve 18-24 yaş arası gençlerin en çok itibar ettiği, güvendiği ve tercih ettiği 250 markanın sıralandığı G250 araştırmasında da listeye girmeyi başardı.

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin denetiminde gerçekleşen araştırmada, yaklaşık 3 bin 500 genç ile görüşüldü. Daha önce TİA ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İstatistik Bölümü’nün ortak çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) raporlarına göre 2020 yılında Platin Lig’de yer alan, 2021 yılında Elmas Lig’e yükselen Pasaport Pizza, Gençlik Endeksi G250’de de gençlerin en güvendiği markalar arasına girdi. Bu rapora göre Pasaport Pizza, pizza sektöründe 2., ulusal pizzacılarda 1. sırada yer aldı.

TİA tarafından yapılan açıklamada; gençlerin tercihlerine etki eden faktörler arasında dijitalleşmeye önem veren, daha çok kurumsal sosyal sorumluluk sergileyen, sosyal medya mecraları başta olmak üzere pek çok iletişim kanalından gençlere daha çok dokunan markaların genç kuşakta güven algısı oluşturduğuna dikkat çekildi.

60 ilde 200’e yakın şubeyle hizmet verdiklerini belirten Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir, ‘’1998 yılındaki ilk şubemizden bugüne, 200’e yakın şubemizde ilk günkü heyecanımızı koruyoruz. Yıllar önce çıktığımız yolun doğru olduğunu, aldığımız ödüller ve araştırma sonuçlarıyla her yıl daha da ilerleyerek kanıtlıyoruz. G250 araştırmasıyla birlikte gençlerin tercih ettiği bir marka olmak bizi ayrıca sevindirdi. Her geçen gün yeniliklere ayak uydurarak, bayilerimizle birlikte güçlenerek büyüdüğümüz, nice onur belgeleri aldığımız günleri birlikte görmek dileğiyle, başarımızda emeği geçen, emek veren bayilerimize, çözüm ortaklarımıza ve tüm pizza severlere teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Kooperatif mantığı ile çalışıyor

Pasaport Pizza’nın 1998’de İzmir’in Pasaport semtinde kurulduktan 1 sene sonra franchise hizmeti vermeye başladığını hatırlatan Özdemir, “Yerel lezzetler ile dünya konseptini birleştirerek Türk damak tadına uygun pizzalar üretmeye başladık. Pizzalarında kullanılan hamur birçok pizzacıda olduğu gibi dondurulmuş ve uzun süreler bekletilmiş değil, taze hazırlanıyor. Pizzalarımızda kullanılan pizza sosu ve mozzarella peyniri yüzde 100 doğal Türk Gıda Kodeksi’ne uygun ve katkı maddesi kullanılmadan hazırlanıyor. 24 yıldır kooperatif mantığıyla çalışarak, şubelerimizden ciro payı almıyoruz. Sektörde global markalar ve devasa bütçeler ile rekabet ederek şube sayımızı ve ciromuzu bu sert rekabet ortamında hızla arttırıyoruz. Pasaport Pizza Türkiye de yüze 100 yerli sermaye ile kurulmuş en güçlü büyüme potansiyeline sahip pizza zinciri. Yapılan araştırmalarda Türkiye’nin en itibarlı yerli pizza markası seçildik” dedi.