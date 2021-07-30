Pasifik Eurasia'dan 'TCDD' yanıtı

Aysel YÜCEL

Demiryolu sektörünün iddialı oyuncularından Pasifik Holding iştiraki Pasifik Eurasia’nın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, TCDD ile yapılan resmi operatörlük anlaşmasına yönelik bazı özel sektör temsilcilerinden gelen eleştirilere yanıt verdi. Erdoğan, haksız olduğunu düşündükleri iddiaların kendilerini üzdüğünü söyledi.

Demiryolu sektöründe faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri, geçen haftalarda DÜNYA’ya yaptıkları açıklamada; TCDD'nin tek bir firmayı resmi operatörü olarak atamasının demiryolunda haksız rekabete yol açtığını, firmalara eşit rekabet ortamı sunulmadığını öne sürmüştü. Pasifik Eurasia, geçen yıl mart ayında TCDD’nin resmi operatörü olarak atanmıştı. Konuyla ilgili DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Pasifik Eurasia’nın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, “Bu konuda çok yanlış bir algı olduğunu ve bize haksızlık edildiğini düşünüyoruz.

TCDD bize ayrıcalık tanıdığı için büyümedik. Geldiğimiz nokta tamamen bizim başarımız. TCDD ile olan anlaşmamız uluslararası demiryolu projemizin yüzde 5’ini ancak kapsıyor. Biz bütün ülkelerle anlaşma yaptık. Bu devasa bir proje ve amacı ülkemizin uluslararası demiryolu taşımacılığı yapar hale gelmesini sağlamak. El üstünde tutulmamız gerekirken, bu tür bir haksız eleştirilere uğramak bizi üzüyor” diye konuştu.

'Lojistik sektörüne katkı sunmak için girdik'

Genç, dinamik ve vizyoner bir şirket olarak bir sektöre değer katacaklarını düşünüyorlarsa o alana girdiklerinin altını çizen Erdoğan, “Lojistik sektörüne de girişimiz böyle oldu. Özellikle demiryolu taşımacılığında ülkemizin, özellikle de uluslararası taşımacılık tarafında büyük bir açığı olduğunu gördük. Neredeyse yok gibiydi. Üstelik BTK hattının açılmasının üzerinden 2 yıl geçmişti” dedi.

“Oysa ki, Türkiye uluslararası taşımalarda tam köprü olacak bir lokasyonda yer alıyor. İhracat, ithalat ve transit taşımaların olması için, diğer ülkelerin demiryolu otoriteleri ile anlaşmalar yapmak gerekiyor” diyen Erdoğan, bu konuda attıkları adımları şöyle özetledi: “Biz bu işe girdiğimizde BTK hattında 100 bin ton taşıma yapılıyordu. 2019’da çalışmalara başladık, önce projeyi tasarlardık ve sonra geliştirdik. Bu tasarımda baktık ki en kritik ülkeler özellikle Doğu coğrafyamızdaki Orta Asya ülkeleri Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’dı. Rusya devasa bir coğrafya ve bizimle ticaret yapmayı seviyor. Çin’i ayrı bir case olarak ele aldık. Çin Kuşak Yol projesi kapsamında birçok farklı koridor oluşturmuştu. Biz bu koridorları ülkemiz için nasıl bir fırsata dönüştüreceğimiz üzerinde çalışmalar yaptık. Tüm bunları yaparken de şunu fark ettik ki, bizim bütün bu ülkelerin demiryolu otoriteleri ile bu alanda faaliyet gösteren güçlü özel şirketlerle anlaşmalar yapmamız, yakın ilişkiler kurmamız gerekiyordu. Ekibimizin yoğun çalışmaları sonucunda da tüm bu ülkelerde hem otoritelerle hem de özel sektörle çok önemli anlaşmalara imza attık. Ayrıca Avrupa ile transit taşımacılığın güçlenmesi için de Avusturya demiryolu şirketi Rail Cargo ile özel işbirliği anlaşması yaptık. Ve ortaya şöyle bir tablo çıkardık; sağımızda ve solumuzda akışkan demiryolu hatlarını birbirine bağlayan bir ilişkiler ağı, bir anlaşmalar bütünü sağlamış olduk. Aslına bakarsanız zincirin ayrı ayrı duran halkalarını birbirine ekledik. Bu da bizim en büyük gücümüz.”

Pasifik Eurasia olarak sadece uluslararası taşımacılık yaptıklarının altını çizen Fatih Erdoğan, tüm bu sürecin hem ihracatçıya, hem ithalatçıya hem de lojistik sektörüne faydalı olduğunu, tüm forwarder ve lojistik paydaşları ile işbirliğine açık olduklarını da sözlerine ekledi.

Pasisifk Eurasia, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattında taşımaların yüzde 90’ını yapıyor. BTK hattının Kasım 2017’de açıldığını hatırlatan Fatih Erdoğan, hat üzerinden 2018’de 135 bin ton, 2019’da 200 bin ton, 2020’de 400 bin ton taşındığını hatırlatarak, “Bu yılın ilk beş ayında hacmin 300 bin ton olması, Avrupa taşımalarının sisteme katılması kısa vadede yıllık 1 milyon ton hedefimize ulaşacağımızın göstergesi” dedi. Erdoğan, Orta Asya’da Türk ihracatçısı için büyük fırsatlar olduğunun altını çizdi.

2023'te milyarlık ciro hedefliyor

Şirket, 2021 yılında cirosunu 200 milyon TL’ye ulaştırmayı hedefliyor. Gelecek yıl 500 milyon ve 2023 itibarıyla da milyarlık ciroya ulaşılması hedefleniyor. Fatih Erdoğan, “5 yıl içinde de parkurumuza Uzakdoğu ülkelerini de dahil ederek Asya’nın en doğusu ile Avrupa’nın en batısını Türkiye merkezli bir lojistik platform üzerinden birbirine bağlamayı planlıyoruz” dedi.

220 ürünle KOBİ’lere Çin’in kapısını açacak

Türkiye’den Çin’e ilk ihracat treni seferini başlatan Pasifik Eurasia, bu pazara yönelik yeni bir proje için harekete geçti. Çin'in ‘ vergisiz sınır ötesi e-ticaret’ hamlesini Türk KOBİ'ler için fırsata dönüştürmek isteyen şirket, bunun için bir ekip kurdu. 700 bin dolarlık yatırımla pazar araştırması yapan Pasifik Eurasia, 220 Türk ürününü Çin raflarında görücüye çıkardı. Çin’in büyük bir sınır ötesi e-ticaret programı başlattığını aktaran Pasifik Eurasia CEO’su Murat Karatekin, programın amacını şöyle özetledi:

“Normal şartlarda e-ihracat yoluyla Çinli tüketiciye ulaşmak istediğinizde yüklü miktarda KDV ödüyorsunuz. Yaklaşık yüzde 20 ek maliyetiniz oluyor. Çeşitli platformları görevlendiren Çin hükümeti, orta gelirli 400 milyon insanının dünyadaki kaliteli ürünlere ulaşımını kolaylaştırmayı hedefledi. Böylece B2C satışlarında bu platformlar üzerinden yapılan ve kişi başı 12 bin dolar olan satışlarda vergiyi kaldırdı. Mesela antepfıstığını bir şirketten başka bir şirkete sattığınızda Çin’de ilave yüzde 20 maliyetiniz oluyor. Fakat, Bu platforma ürünü koyduğunuzda o yüzde 20 maliyetten direkt muaf oluyorsunuz. Yine gümrüklerde bir takım kontrollerden muaf tutuluyorsunuz. Prensipte çok güzel bir platform, umarız teoride kalmaz.” Pasifik Eurasia’nın hedefi Çin pazarında bu alanda başarı yakalayıp, diğer ülkelere açılmak. Karatekin, “Sınır ötesi e-ticaretin bütün dünyada giderek daha fazla yaygınlaştığına dikkat çekerek, “Sonuçta gelecekte bu işin daha da büyüyeceğini biliyoruz. Böyle bir ticaret oluşacağını görüyoruz. Şu anda nerede varsa, biz de orada çalışma başlattık” dedi.

12 günde Çin’e ulaşıyor

Uzak Asya’dan Batı Avrupa’ya demir İpekyolu hayalinin gerçekleşmesi için 2019 yılından bu yana ülkeler arası önemli anlaşmalara ve taşımalara imza atan Pasifik Eurasia, geçen yıl Türkiye’den Çin’e ilk ihracat trenini gönderen şirket olmuştu. Murat Karatekin, Anadolu’dan Çin’e 12 günde ulaştıklarını ifade ederek, “Bu hatta ihracat tarafında neredeyse maliyetine taşıma yapıyoruz. Şirket olarak amacımız Türkiye’nin ihracatına katkı sunmak” açıklamasında bulundu.