Pasifik İnşaat, AVM’yi satıp lojistik sektörüne girdi

08 Aralık 2019

LEYLA İLHAN

Pasifik İnşaat, Ankara’da 5 yıl önce tamamladığı karma proje Next Level projesindeki AVM bölümünü borç takasıyla Ziraat Bankası’na sattı. 412 milyon liralık bir bedelle yapılan satışla birlikte Pasifik İnşaat, AVM alanından çıkarak lojistik taşımacılığına girdi. Grubun Haziran 2019 itibariyle AVM işletmeciliğinden çekildiğini açıklayan Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: “5 yıl önce bitirdiğimiz Next Level projesiyle AVM alanına girmiştik. Haziran ayında Ziraat Bankası’yla varlık-borç takası yaptık. 412 milyon TL büyüklüğünde borç karşılığında 45 bin metrekarelik alanda 110 mağazadan oluşan AVM, Ziraat’a devredildi. Bilançomuzu düzelttik. Bizim için sektör değişikliği de oldu. Enerjimizi katma değeri yüksek, daha fazla döviz getiren bir sektöre harcama fırsatı doğdu.”

Rus demiryolu şirketiyle ortaklık kuruyor

Ankara’da Merkez Ankara ve Next Level Çayyolu olmak üzere iki projelerinin devam ettiğini kaydeden Erdoğan, inşaat yatırımlarının ardından katma değeri yüksek lojistik sektörüne de adım attıklarını söyledi. Pasifik Eurasia Lojistik adıyla kurulan yeni şirketlerinin lojistikte özellikle demiryolu taşımacılığına ağırlık vereceğini aktaran Erdoğan, "Rus Demiryolları’yla(RZD) ortak kuracağımız şirketle Türk girişimcisini en ücra köşelere ulaştırmayı hedefliyoruz"dedi. Lojistikte Türkiye'yi transit merkezi haline getirmek istediklerini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:"Rusya-Türkiye arasında en büyük taşımacılık deniz yoluyla yapılıyor. Bizden yapılan taşımalar Rusya'da genelde merkeze gidiyor. Diğer bölgelere çok fazla taşıma yapılamıyor. Deniz de kamyon da ulaşmıyor. RZD'yle kuracağımız ortaklık, Rusya coğrafyasının en ücra köşesine kadar girişimcilerimizi ve üreticilerimizi lojistik olarak ulaştırma fırsatı sağlayacak. Oraları üreticilerimize pazar olarak sunmuş olacağız. "

Çin’i orta koridora çekecek

Çin’le de önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Erdoğan, "Bunun meyvesini 6 Kasım’da Çin’den Avrupa’ya Orta Koridoru kullanarak geçen ilk yük trenini gerçekleştirerek gösterdik. Bu bizim için sembol bir taşımaydı, başlangıçtı. Çin demiryolu taşımacılığında Kazakistan, Rusya ve Belarus üzerinden Kuzey Koridoru’nu kullanıyor. Kuzey’den Avrupa’ya yılda 350 bin konteyner yük taşıyorlar. Önümüzdeki 5 yılda 2 milyon konteynere çıkarmayı planlıyorlar. Taşıma süresini 14-15 günlere düşürmüşler. Biz Türkiye’yi bu rekabet içine sokmak istiyoruz. Türkiye doğu ile batının köprüsü. Bu köprüyü kullanmamız gerekiyor. Bu taşımaların bizim üzerimizden gerçekleşmesi halinde biz de Çin’e Asya’ya çok hızlı ulaşım sağlar hale geleceğiz. Çin’i Orta Koridor üzerinden Avrupa’ya bağlayacağız" dedi. Pasifik Eurasia Lojistik şirketlerinin ülkeye ciddi katkılar sunacağını aktaran Erdoğan, "Gürcistan, Azerbaycan ve Pakistan gibi ülkelerle görüşmeler yürüttük. Ciddi işbirliği anlaşmaları sağladık. Bunun meyvelerini geçtiğimiz ay itibariyle toplamaya başladık" diye konuştu.

İnşaatta yüzde 35 büyüyecek

Ekonomi ve gayrimenkul için toparlanma yılı olarak tanımladığı 2019'u 2.5 milyar TL aktif büyüklükle kapatacaklarını anlatan Fatih Erdoğan, "Toplam finansal borcumuz 20 milyonu kısa vadeli olmak üzere 300 milyon TL. Önümüzdeki yıl aktif büyüklüğü yüzde 40 artışla 3.5 milyara çıkarmak istiyoruz. İnşatta yüzde 35 büyüme hedefliyoruz. Borcumuzun da 100 milyon TL artmasını bekliyoruz" dedi. Merkez Ankara’da inşaatın yüzde 30 tamamlandığını anlatan Erdoğan, 1425 konutluk projede satışa çıkan 828 konutun 2021’in son çeyreğinde teslim edileceğini, bunların yüzde 35’inin de satıldığını kaydetti. 2020’de Ankara’da bir projeye daha başlamak istediklerini belirten Erdoğan, projenin ruhsatının alındığını ifade etti.