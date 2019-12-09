Pasifik İnşaat, AVM’yi satıp lojistik sektörüne girdi

09 Aralık 2019

Leyla İLHAN

Pasifik İnşaat, Ankara’da 5 yıl önce tamamladığı karma Next Level projesindeki AVM bölümünü borç takasıyla Ziraat Bankası’na sattı. 412 milyon liralık bir bedelle yapılan satışla birlikte Pasifik İnşaat, AVM alanından çıkarak lojistik taşımacılığına girdi. Grubun Haziran 2019 itibariyle AVM işletmeciliğinden çekildiğini açıklayan Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: “5 yıl önce bitirdiğimiz Next Level projesiyle AVM alanına girmiştik. Haziran ayında Ziraat Bankası’yla varlık-borç takası yaptık. 412 milyon TL büyüklüğünde borç karşılığında 45 bin metrekarelik alanda 110 mağazadan oluşan AVM, Ziraat’a devredildi. Bilançomuzu düzelttik. Bizim için sektör değişikliği de oldu. Enerjimizi katma değeri yüksek, daha fazla döviz getiren bir sektöre harcama fırsatı doğdu.”

Rus demiryolu şirketiyle ortaklık kuruyor

Ankara’da Merkez Ankara ve Next Level Çayyolu olmak üzere iki projelerinin devam ettiğini kaydeden Erdoğan, inşaat yatırımlarının ardından katma değeri yüksek lojistik sektörüne de adım attıklarını söyledi. Pasifik Eurasia Lojistik adıyla kurulan yeni şirketlerinin lojistikte özellikle demiryolu taşımacılığına ağırlık vereceğini aktaran Erdoğan, “Rus Demiryolları’yla (RZD) ortak kuracağımız şirketle Türk girişimcisini en ücra köşelere ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi. Erdoğan, lojistikte Türkiye’yi transit merkezi haline getirmek istediklerini kaydetti.

İnşaatta yüzde 35 büyüyecek

Ekonomi ve gayrimenkul için toparlanma yılı olarak tanımladığı 2019’u 2.5 milyar TL aktif büyüklükle kapatacaklarını anlatan Fatih Erdoğan, “Toplam finansal borcumuz 20 milyonu kısa vadeli olmak üzere 300 milyon TL. Önümüzdeki yıl aktif büyüklüğü yüzde 40 artışla 3.5 milyara çıkarmak istiyoruz. İnşatta yüzde 35 büyüme hedefliyoruz. Borcumuzun da 100 milyon TL artmasını bekliyoruz” dedi. Merkez Ankara’da inşaatın yüzde 30 tamamlandığını anlatan Erdoğan, 1425 konutluk projede satışa çıkan 828 konutun 2021’in son çeyreğinde teslim edileceğini, bunların yüzde 35’inin de satıldığını kaydetti. 2020’de Ankara’da bir projeye daha başlamak istediklerini belirten Erdoğan, projenin ruhsatının alındığını ifade etti.