Pasifik, Merkez Ankara’da ticari ofisleri satışa çıkarıyor

06 Kasım 2020

Erkan ÇAKAN

Pasifik Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Merkez Ankara’nın Emlak Konut güvencesiyle Ankara’nın merkezinde tek parselde inşa edilen, Türkiye’nin en büyük karma yaşam projesi olduğunu söyledi. Merkez Ankara’nın ticari ofis bloklarını lansman avantajlarıyla satışa çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, “Her çeşit ofis ihtiyacına cevap verecek şekilde üç farklı blokta bin 302 bağımsız bölüm olarak tasarlanan yeni nesil ofis parkı konseptimizle iş dünyasının Ankara’daki yeni adresi olmaya hazırlanıyoruz” dedi.

Erdoğan, projenin New York merkezli Kohn Pedersen Fox (KPF) firmasının Londra ofisinde tasarlandığını hatırlatarak, 48 katlı Süper Kule ve ayrıca her ikisi 32’şer kattan oluşacak Teras Ofis ve Kollektif Ofis kuleleri ile Merkez Ankara’nın tamamlanacağını kaydetti. Projede 63 metrekareden 448 metrekareye kadar farklı büyüklüklerde ofislerin yer aldığını belirten Erdoğan, ofislerin istenirse bir araya getirilerek daha büyük kullanımlar için hizmet verebileceğine dikkat çekti.

Erdoğan, başlangıç fiyatı 533 bin TL olan ofislerin 2023 yılında teslim edileceğini bildirerek, “Bu kampanyada sadece yüzde 5 peşinat ödeyerek ofis sahibi olmak mümkün. İlk iki yıl taksit ödemesi yok. Taksitleri ödemeye üçüncü yılda başlamak üzere, Emlak Konut bünyesinde 0,99 oran ile 120 ay vade imkanı sunuyoruz. Bu kampanyada banka, dosya masrafı ya da hayat sigortası masrafı olmayacak” bilgilerini verdi. Merkez Ankara’nın konut satışları açısından yaz dönemini çok verimli geçirdiğini söyleyen Erdoğan, Emlak Konut’un düzenlediği ‘Hayallerini Erteleme Kampanyası’ kapsamında en fazla konut satışı ve sözleşme yapan proje olduklarını ifade ederek, “Bu süreçte rekor bir performansla, iki ay gibi kısa bir zaman diliminde 600’ün üzerinde konut sattık. Böylece ilk konut etabımızın satışını tamamlamış ve ikinci konut etabımızın satışına da hızlı bir başlangıç yapmış olduk. Konut kredisi faizlerindeki artışa rağmen, projemize olan yoğun ilgi halen devam ediyor. Toplam1.425 konutumuzun 1.070 adetini yani yüzde 75’ini satmış durumdayız” dedi.