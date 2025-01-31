Pasifik Teknoloji, Proline'ın yüzde 51'ini satın aldı

Borsa İstanbul'da işlem gören Pasifik Teknoloji, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün açıklama göndererek yeni satın almasını duyurdu.

Buna göre şirket, Proline Bilişim Sistemleri'nin yüzde 51 hissesini satın alınmasına karar verdi. Hisse devir süreci de başlatıldı.

Açıklamada, Proline şirketinin değerinin 430 milyon 589 bin 96 TL olduğu, satın alma işleminin yüzde 12,91 iskonto uygulanarak gerçekleştirileceği ifade edildi.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Proline, biyometrik çözümler, elektronik kimliklendirme ve güvenli nitelikli dokümanlar üretilmesinde inovatif teknolojiler sunan milli bir şirket olarak faaliyet göstermektedir. 2003 yılında kurulan Proline, 200’e yakın çalışanıyla alanında uzmanlaşmış bir teknoloji şirketi olarak ülkemizdeki ve KKTC’deki önemli faaliyetlerinin yanı sıra Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarında aktif bir rol üstlenerek başarılı projelere imza atmıştır.

Gerçekleşecek satın almayla birlikte; Pasifik Teknoloji çatısı altında sunulan ürün ve hizmetlere, Proline bünyesinde sunulan ürün ve hizmetler eklenecek olup, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmet yelpazesinde önemli büyüklükte bir genişleme ortaya çıkacaktır. Bu konudaki çalışmalar ve sürece ilişkin gelişmeler yatırımcılarımızla ve kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir."