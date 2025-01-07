Pasifik Teknoloji ve AselsanNET arasında 1 milyar 205 milyon TL'lik imza!

Pasifik Teknoloji A.Ş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, AselsanNET Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnşaat ve Taahhüt Ltd. Şti. ile 1 milyar 205 milyon TL + KDV tutarında bir alt yüklenici sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Açıklamada, sözleşme kapsamında üstlenilen işlerin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Şirket, projeden elde edilecek gelirlerin 2025 yılı iş hacmi ve finansal tablolarına olumlu katkı sağlayacağının öngörüldüğünü ifade etti.

Sözleşme kapsamındaki işlerin detayları açıklanmazken, şirket yetkilileri proje sürecine ilişkin ilerleyen dönemde kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.