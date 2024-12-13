Pasifik Teknoloji ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan işbirliği imzası

Titra Teknoloji’yi bünyesine alan Pasifik Teknoloji, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile insansız helikopter tedariğine ilişkin sözleşme imzaladı.

Şirket'ten KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimiz bağlı ortaklığı TİTRA Teknoloji A.Ş. ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında muhtelif adette İnsansız Helikopter tedarikine ilişkin Döner Kanatlı Kargo İHA Projesi sözleşmesi imzalanmıştır” denildi.

Döner kanatlı kargo İHA’lar ve kamikaze İHA’lar

ALPİN’in hem Türkiye hem ihracat pazarı için kritik bir ürün olacağını ifade eden Şirket Genel Müdürü M. Selman Dönmez, “ALPİN İnsansız Helikopter için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığımız sözleşme kapsamında Alpin-2 platformumuzun satışı gerçekleşmiş olup, böylelikle yerli milli savunma sanayi teknolojilerine olan katkımız daha da güçlenmiş olmuştur. Muhtelif adetlerde teslimatlarımızı 2025 yılı içerisinde yapıyor olacağız” diye konuştu.

Yerli ve milli teknolojiler geliştirme hedefi ışığında, döner kanatlı kargo İHA’lar ve kamikaze İHA’lar gibi insansız teknolojiler üzerinde çalıştıklarını belirten Dönmez, hedeflerinin Türkiye'nin katma değerli ihracat gelirlerini artırmak olduğunu belirtti.