Pastalar için tüm ürünler Metro Türkiye raflarında

Metro Türkiye, pasta hazırlamak isteyenler için pastacılık kataloğunu yayınladı.

Şirket açıklamasına göre, 32 yıldır müşterilerinin tüm ihtiyaçlarının uçtan uca karşılanması için çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, 2017 yılından bu yana pastacılık alanında da ürün çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Metro Türkiye, bu doğrultuda hem profesyonellere hem de kendi evinin şefi olanlara ilham verecek çözümlerin yer aldığı ve 1-31 Aralık tarihlerinde geçerli olacak yeni pastacılık kataloğunu yayınladı.

Her yıl yaklaşık 300 Metro markalı yeni ürünü raflarına getiren Metro Türkiye, pastacılık kataloğunda da kendi markaları ile çeşitlilik sunmaya devam ediyor.

Metro Chef ürünlerinden çikolata ve konfiseri, nişasta ve mayalar, unlar, pastacılık yağları, meyve ve sebze püreleri, kuruyemişler, topping ve soslar, dolgu ürünleri, su bazlı gıda renklendiricileri, pastacılık gereçleri gibi pastacılığa dair tüm ürünlerin yanı sıra Rioba markası altındaki pratik, kolay ve yemeye hazır tatlılar da pastacılık kataloğunda bulunabiliyor.

Metro Türkiye, gastronomi keşif platformu Gastronometro'nun şefleri ile özel olarak hazırladığı atıksız, glutensiz, şekersiz ve vegan pasta tariflerini de alternatif beslenme terich eden müşterileri için tek katalog altında sunuyor.

Pastacılık kataloğu içerisinde alternatif beslenme şekillerini tercih eden müşterileri için de şeker ilavesiz ürünlerden organik ürünlere, glutensiz ürünlerden vegan ürünlere kadar geniş bir yelpazeyi sunan Metro Türkiye, lezzetli ve sağlıklı pastalar yapmak isteyenlerin de ihtiyaçlarını karşılıyor.

Şeker kullanmayı tercih etmeyenler için herhangi bir koruyucu, katkı maddesi ve ilave şeker içermeyen ve yüzde 100 hurmadan elde edilen Metro Chef hurma dolgusundan, vegan ve bitki bazlı beslenmeyi tercih edenlerin kahve, kek, pasta ve diğer tatlılarda kullanabilecekleri Metro Chef badem ve fındıklı içeceklere, organik Metro Chef Bio unlardan pratik ve kolay tüketime uygun glutensiz, şekersiz ve vegan Rioba çikolatalı keke kadar birçok alternatif ürünü de pastacılık kataloğunda yer alıyor.

Metro Türkiye, yeni pastacılık kataloğunda sunduğu tariflerde de atıksız olmaya dikkati çekiyor. Gastronometro şefleri ile hazırladığı tariflerde hem evlerde hem de profesyonel mutfaklarda atıksız menü hazırlamanın ve sürdürülebilir olmanın önemini vurgulayan Metro Türkiye, sürdürülebilir gıda tüketimi bilinci ile dünyanın her yerinde besin çeşitliliğine ulaşılmasını sağlamanın da mümkün olacağına inanıyor.

Bu kapsamda Metro Türkiye, yeni pastacılık kataloğunda yer verdiği atıksız "Vişne Şerbetli Ekmek Tatlısı" ile sürdürülebilir beslenmenin öneminin bir kez daha altını çiziyor. "Vişne Şerbetli Ekmek Tatlısı" yapımında elde kalan elmalardan pelteler yapılıyor, limon kabuğu şekerlemeye dönüştürülüyor. Hem evlerde hem de profesyonel mutfaklarda yemeğin hazırlanma aşamasında kaynakların etkin kullanımının çevreye ve yaşama saygı için değeri vurgulanıyor.