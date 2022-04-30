Pastavilla’dan bayrama özel yeni reklam filmi

Pastavilla, seyirciyle buluşturduğu yeni reklam filminde, insani duyguları ön plana çıkararak dünyanın birinci gündem maddesi olan savaşın etkilerine dikkat çekti. Savaşı, farklı bir bakış açısıyla seyirciye sunan Pastavilla, dünyada savaşa maruz kalan çocuklar oldukça bayramların hepimiz için buruk geçmeye mahkum olduğunu vurguladı.

Bir tarafta oyun, bir tarafta savaş

Film, evinde oyuncaklarıyla masumca oynayan bir çocuk ile başlıyor ve devamında televizyonda duyduğumuz haberlerle, çocuğun oyunları metaforik bir anlatımla birleşiyor. Savaşı hiçbir şiddet unsuru içermeden anlatan bu film, izleyicileri dünyanın bir ucundaki başka bir çocukla empati kurmaya davet ediyor.



Dikkat çeken reklamlarla toplumun sesi oluyoruz



Hedef kitlesiyle güçlü bağlar kurmayı önemseyen Pastavilla’nın, geçmiş dönemlerde kadın cinayetlerine dikkat çeken “Kimse Bayramsız Kalmasın” mottosuyla hayata geçirdiği filmi, bu anlamlı etkileşimin en kıymetli örneği. Çoğu kurumun diğer markaların isimlerini telaffuz etmekten çekindiği günümüzde, aynı sektörü paylaştığı markaların bayramını kutladığı bir diğer bayram filmi ise tıpkı kültürümüzde olduğu gibi paylaşmanın rekabetten daha üstün bir değer olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı.