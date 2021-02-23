Patiswiss, çikolatada ihracat ağını genişletecek

Osman KILIÇ

Çikolata üreticisi Patiswiss Handmade Chocolates, ihracat pazarlarını genişletiyor. Halihazırda Dubai’ye ihracat yapan şirket, ABD, Polonya ve Almanya’ya da açılacak. Ürünlerine yurtdışından talebin yüksek olduğunu belirten Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız, çikolata dışında krema-ezme, granola ve müsli üretimi de yaptıklarını söyledi. Yıldız, “Ayrıca pastalar, kekler ve kurabiyeler ile portföyümüzde 12 ana kategoride 140’ı aşkın ürün çeşidi yer alıyor” dedi.

Markalara üretim yapıyor

Üretimlerini 8 bin metrekarelik iki fabrikada gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yıldız, 250’den fazla çalışana sahip olduklarını dile getirdi. Birçok markaya özel üretim yaptıklarını aktaran Yıldız, “Marka işbirliklerimiz arasında, Starbucks, Beymen ve Tarım Kredi Kooperatifleri gibi birçok değerli şirket bulunuyor” diye konuştu. Pandemi döneminde ikinci fabrikalarını hayata geçirmek için çalışmalar yaptıklarını ve başardıklarını vurgulayan Yıldız, bu süreçte özellikle marketlerdeki satışların arttığını söyledi.