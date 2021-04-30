PaybyMe, 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 150 büyüdü

2010 yılından bu yana sektör ve firma büyüklüğü ayırt etmeksizin müşterilerine online ödeme çözümleri sunan finansal teknoloji firması PaybyMe, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50'lik bir büyüme kaydetti. Pandeminin etkisiyle değişen ödeme alışkanlıkları ve organizasyonların müşterilerine kartla ödeme dışında alternatif ödeme metotları sunmaları sayesinde ise PaybyMe'nin mobil ödeme işlem hacmi yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 150 arttı.



En çok işlem yapılan kategoriler ise e-ticaret, video ve mobil oyunlar ile dijital içerik dikeyinde gerçekleşti.

Üye işyeri sayısı yüzde 34 arttı



Yeni grup firması QUP ve Türkiye'nin en önemli kurumlarından TÜBİTAK'ın geçen sene üzerinde çalıştığı ve 2021'de lanse edilen “uzaktan müşteri tanıma (KYC/KYB)” çözümüyle yeni müşteri kazanımlarını hızlandıran PaybyMe'nin 2021 yılının ilk çeyreğinde üye işyeri sayısı yüzde 34 oranında yükseldi. Üye işyerleriyle evrak ve dokuman işlerini çok daha hızlı bir şekilde tamamlayan PaybyMe, bu sayede entegrasyon sürecini geriye çekmeyi başarıyor.

“Ödemelerde dönüşüm oranımız yüzde 100'e yakın”



Müşterilerine alternatif ödeme metotları sunmak isteyen organizasyonların sayısının giderek arttığını belirten PaybyMe Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaan Meşeci, “Mobil ödemenin dünyada kullanılan tüm ödeme metotları arasında en basit işlem arayüzüne ve işlem akışına sahip olması üye işyerlerimizin kendi müşterileri arasında jenerasyon fark etmeksizin sorunsuz şekilde ödeme almasına olanak sağlıyor. Kart ile ödeme alma çözümümüzü kullanan üye işyerlerimizin her 10 işleminden 9'u gerçekleşir ve 1'i sahtekarlık şüphesi ya da son kullanıcı kaynaklı 3D şifresinin yanlış girilmesi gibi sebeplerden ötürü gerçekleşmezken bile; mobil ödeme çözümümüzle alınan ödemelerde dönüşüm oranımız neredeyse yüzde 100'e yakın. Bununla birlikte; video ve mobil oyun sektöründeki üye işyerlerimizi, operatörler ile bir araya getirerek gerçekleştirdiğimiz mobil ödeme kampanyalarından aldığımız olumlu geri dönüşlerin etkisi olduğunu belirtmek isterim. Mobil ödeme metodunu müşterilerine sunduğu ilk 6 ayda, 4 haneli rakamlardan 6 haneli rakamlara çıkan ve yüzde 129 büyüyen üye işyerlerimizle gerçekleştirdiğimiz kampanyalarla hem üye işyerlerimize hem de operatörlere ekstra katma değerler yaratıyoruz. Ayrıca daha önce mobil ödeme ile aidat ücreti, abonelik ücreti ya da herhangi bir ödeme alma kolaylığını edinmemiş sektör ve firmaları, bu basit ve hızlı ödeme yöntemiyle tanıştırıyor ve düzenli ödeme alma deneyimleri yaşatıyoruz” dedi.