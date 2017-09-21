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Paycell finansal şirket statüsü aldı

Turkcell'in Ukrayna'daki iştiraki Paycell, kredili cihaz satışı ve e-para aracılığıyla dijital ödeme hizmeti sunabilmek için başvuru yapabilecek.

Paycell finansal şirket statüsü aldı
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Turkcell Ukrayna'daki bağlı ortaklığı lifecell LLC tarafından kurulan Paycell LLC'nin "finansal şirket" statüsü sağladığını duyurdu.

Turkcell'in KAP açıklamasına göre; Paycell LLC, lifecell müşterilerine kredili cihaz satışı ve e-para aracılığıyla dijital ödeme hizmeti sunabilmek için finansal hizmetler ve yerel para transferi lisanslarına başvuru yapacak.

Açıklamaya göre, Paycell'in sermayesi 2 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Reuters

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