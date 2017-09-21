Paycell finansal şirket statüsü aldı
Turkcell'in Ukrayna'daki iştiraki Paycell, kredili cihaz satışı ve e-para aracılığıyla dijital ödeme hizmeti sunabilmek için başvuru yapabilecek.
Turkcell Ukrayna'daki bağlı ortaklığı lifecell LLC tarafından kurulan Paycell LLC'nin "finansal şirket" statüsü sağladığını duyurdu.
Turkcell'in KAP açıklamasına göre; Paycell LLC, lifecell müşterilerine kredili cihaz satışı ve e-para aracılığıyla dijital ödeme hizmeti sunabilmek için finansal hizmetler ve yerel para transferi lisanslarına başvuru yapacak.
Açıklamaya göre, Paycell'in sermayesi 2 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: Reuters