Dijital ödeme alışkanlıklarının hızla arttığı pandemi döneminde Paycell'in aktif kullanıcı sayısı 4,5 milyonu aştı.

Bu yılın üçüncü çeyrek sonunda Paycell'deki işlem hacminin 2,2 milyar TL'yi bulduğunu aktaran Turkcell Genel Müdürü Erkan, yılın ilk dokuz ayında Paycell'in aktif kullanıcı sayısının ise 4,5 milyonu aştığını bildirdi.

Paycell'in bu dönemde grup dışı gelir büyümesinin yıllık bazda yüzde 85'lik büyüme yaşarken üye işyeri sayısının 11 bine ulaştığını belirten Erkan, "Bu büyümede, üye iş yerlerine maliyet ve verimlilik açısından avantaj sağlayan, mevzuatlara uygun ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvuruda bulunan ilk Android POS cihazı Paycell Android POS'un da etkisi var." diye konuştu.