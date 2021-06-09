PayCore'da üst düzey atamalar

Özel Sermaye Fonu Mediterra Capital’ın çoğunluk hissesini satın aldığı ödeme sistemleri sektörü teknoloji şirketi PayCore’da yeni organizasyon yapısı şekillenmeye devam ediyor.

Son olarak Tolga Turhan’ı Mali İşler’den, Merve Bayülgen’i İnsan Kaynakları’ndan ve Bartu Ülgür’ü de Satış’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak ekibe katan PayCore, yurt içinde ve dış pazarlarda sürdürülebilir büyüme sağlama yolunda önemli güç kazandı.

Türkiye’nin lider finansal teknoloji şirketi PayCore’da hisse devrinin ardından, şirketin organizasyon yapısını geliştirmeye yönelik atılımlar da devam ediyor. Hisse satışına paralel Ali Kançal’ın CEO olarak iş başına geldiği şirkette geçtiğimiz günlerde önemli üç atama gerçekleşti. Buna göre Mali İşler’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Tolga Turhan, İnsan Kaynakları’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na Merve Bayülgen ve Satış’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na ise Bartu Ülgür atandı.

PayCore CEO’su Ali Kançal konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Ödeme sistemleri sektöründe yurt içi ve yurt dışındaki konumumuzu güçlendirmek için insan kaynağına yaptığımız yatırımlara büyük önem veriyoruz. Bu sayede mevcut ve potansiyel müşterilerimizin bizden beklentilerini en iyi şekilde anlayıp, iş öncelikleri doğrultusunda en yüksek teknolojiye sahip rekabetçi ürün ve çözümler sunmaya devam edeceğiz. Ekibimize katılan her üç arkadaşımın da deneyimleriyle PayCore’a değer katacağına inanıyor, kendilerine başarılar diliyorum” dedi.