Payguru, satın alma sonrası cirosunu 2,5 katına çıkardı

Pandemiyle geçen 2020 yılı, nakit alışverişlerin yerini alternatif ödeme yöntemlerine bıraktığı, ödeme alışkanlıklarında değişikliklere gidilen bir yıl oldu. Mobil operatörlerle olan entegrasyonu aracılığıyla “mobil ödeme” hizmeti sunan ve banka entegrasyonlarıyla “nakit ödeme ve banka transfer hizmeti” sağlayan yeni nesil ödeme platformu Payguru, İngiltere merkezli Helios Investment Partners portföy şirketi TPAY MOBILE tarafından satın alınmasının ardından pandemi döneminde de cirosunu 2,5 katına çıkardı. Payguru ile mobil ödeme alışverişleri 2,3 katına çıkarken, Banka Transferi ile alışverişler yaklaşık 3 katına çıktı.



Oyunlarda mobil ödeme yükselişte



Payguru'nun Nakit Ödeme ve Banka Transferi cirosunda aylık yüzde 219 artış yaşandı. En çok artışın yaşandığı alanlardan biri ise online oyun sektörü oldu. Oyunlarda mobil ödeme harcamalarında aylık yüzde 218 artış yaşandı.



Payguru Kurucusu ve TPAY MOBILE Küresel İşbirliği, Türkiye ve Sahra Altı Afrika Başkan Yardımcısı Işık Uman, konuyla ilgili şunları söyledi: “COVID-19 salgınıyla birlikte, tüketim alışkanlıklarındaki değişimin yanı sıra alışverişin temel aracı olan ödeme ve tahsilat kanalları tarafında da farklılaşmalar ve yeni normaller hayatımıza girdi. Özellikle Payguru'nun hizmet verdiği farklı kategori ve sektörlerde bu değişimi ciddi anlamda gözlemliyoruz. Geleneksel ödeme kanallarını tercih eden kullanıcılar yeni düzende dijital ödeme kanallarını tercih etmeye başladı. Pandemi yılında ciromuz 2,5 katına çıktı ve bundan sonraki süreçte de bu artışın devam edeceğini söyleyebiliriz” dedi.