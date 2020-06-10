Payguru, TPAY MOBILE tarafından satın alınıyor

10 Haziran 2020

2015 yılında kurulan ve işyerlerine Mobil Ödeme, Nakit Ödeme ve Banka Havalesi hizmetleri sunan ödeme platformu Payguru, Ortadoğu ve Afrika'daki büyük yatırımlarıyla dikkat çeken mobil ödeme şirketi TPAY MOBILE tarafından satın alınıyor. TPAY MOBILE'ın büyük çoğunluğu ise Afrika odaklı bir özel sermaye şirketi olan Londra merkezli Helios Investment Partners'a ait.

Müşterilerine, mobil operatörlerle yapmış olduğu entegrasyonlar üzerinden mobil ödeme hizmeti, benzer şekilde bankalarla yapmış olduğu entegrasyonlar üzerinden ise ATM/nakit ödeme ve banka transfer hizmeti gibi bir dizi ödeme seçeneği sunan yeni nesil ödeme platformu Payguru, Ortadoğu ve Afrika'nın (MEA) lider mobil ödeme sağlayıcısı ve Helios Investment Partners portföy şirketi olan TPAY MOBILE (www.tpaymobile.com) tarafından satın alınmak üzere bir anlaşmaya giriyor. Bu yatırımla her iki şirket, son kullanıcılara ve üye iş yerlerine avantaj sağlayan farklı ödeme çözümlerini ve platformlarını daha da zenginleştirerek, çok daha geniş bir coğrafyada bütünleşik olarak sunmayı amaçlıyor. Satış işlemleri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) ve Rekabet Kurumu'nun onayının ardından resmi olarak tamamlanacak.

Ortadoğu ve Afrika'nın (MEA) önde gelen ödeme çözüm sağlayıcısı olan TPAY MOBILE, üye iş yerlerinin tek bir entegrasyon yoluyla 580 milyondan fazla tüketiciden mobil ödeme veya dijital cüzdan uygulamaları aracılığıyla ödeme kabul etmesini sağlıyor. Mobil ödeme, Ortadoğu ve Afrika'da çoğunluğu banka hesabına sahip olmayan nüfusun yüzde 50'sinden fazlası tarafından kullanılan önemli bir ödeme yöntemi ve TPAY MOBILE, üye işyerlerinin, 24 ülkede bu yöntemi veya dijital cüzdan uygulamalarını kullanan müşterilere ulaşmalarını, son kullanıcılar tarafından satın alınan ürün ve hizmetlerin bedellerinin son kullanıcıların mobil operatör faturaları veya dijital cüzdanlarında bulunan fonlar aracılığıyla tahsil edilmesini sağlıyor.

Payguru Yönetim Kurulu Başkanı Işık Uman, konuyla ilgili şunları söyledi: “5 yıl içinde organik büyüme yoluyla ve dışarıdan hiç yatırım almadan başarılı ve kȃrlı bir iş yürütmüş olmaktan gurur duyuyoruz. Bölgede lider bir aktör olan TPAY MOBILE'a katılacağımız için sevinçliyiz. TPAY MOBILE birleşmesiyle, TPAY MOBILE'IN Ortadoğu ve Afrika ülkelerindeki kurumsal varlığı ve ilişkileri aracılığı ile ürünlerimizin Türkiye dışına ihracatı için muazzam bir fırsat kapısı açıyoruz. Bu birleşme aynı zamanda yerel üye işyerlerimize Payguru ile yapacakları tek bir entegrasyon ile MEA ülkelerindeki son kullanıcılardan ödeme tahsil etme fırsatı da veriyor olacak”.

Özellikle bu dönemde yapılan yatırımlar çok önemli



Türkiye'nin fintek alanındaki güçlü ülkelerden biri olduğunun altını çizen Uman, sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Fintek Türkiye'de büyüyen bir sektör; Türkiye'nin gerek bilgi teknolojileri, gerek telekomunikasyon gerekse bankacılık teknolojilerindeki gelişmiş altyapısı ve kurumlarda oluşmuş olan inovasyon kültürü, Türk Fintek sektörünün birçok küresel şirketin ilgiyle takip ettiği ve yatırım yapmak istediği bir pazar haline gelmesini sağladı. Buna ek olarak Kasım 2019'daki son mevzuat değişiklikleri, Türkiye'deki fintek sektörünün çok daha liberal bir hale gelmesini sağladı. Bu değişiklikler, Türk fintek şirketlerinin inovasyona dayanan yeni ürün geliştirerek pazara sunmasını ve şirketlerin bu çerçevede adil rekabet şartları altında büyümesini kolaylaştırıyor; ayrıca bu yeni teknolojilere erişimin yabancı yatırımcıların gözünde daha cazip hale gelmesini ve bu pazarda daha çok ürünün ortaya çıkmasını sağlıyor. Ülkemizin böyle bir dönemde yatırımları çekmeye devam etmesi çok önemli ve Türkiye'de çok daha fazla sayıda başarılı girişimcilik öykülerinin çıkmasını bekliyoruz."

“Ortadoğu ve Afrika'da lider dijital ödeme platformu kurmak”



TPAY MOBILE Kurucusu ve CEO'su Sahar Salama da şöyle dedi: “TPAY MOBILE her geçen gün daha da hızlanan bir büyüme performansı gösteriyor ve Payguru satın alması, Ortadoğu ve Afrika'nın önde gelen dijital ödeme platformu olma, sınıfının en iyi kullanıcı deneyimini garanti etme, iş ortaklarımıza yenilikçi hizmetler sunma ve ayrıca bölgemizdeki tüm nüfusun dijital ve finansal dünyaya erişimini ve katılımını sağlama vizyonumuzun gerçekleşmesini hızlandırıyor. Bu işlem bölgedeki ayakizimizi de güçlendiriyor; ayrıca Payguru'nun sağlamış olduğu ürün ve hizmetler sayesinde yeni iş kollarına girerek tüm bölgede katma değerli hizmetler sunmamızı sağlıyor. Bölgesel ve küresel fintek sektörü büyüme anlamında bir dönüm noktasında ve bu da Payguru'yu aramıza katmak için mükemmel bir zaman.”

Salgın sırasında Türk şirketlerin birleşme ve satın alımları devam etti



Pragma CEO'su ve Payguru'nun finans danışmanı Değer Şahbaz da satın alımla ilgili şunları söyledi: “Payguru'nun büyüyen bir fintek şirketi olması, hem yerel hem de uluslararası stratejik ve finansal yatırımcıların ilgisini çekti. Helios Investment Partners destekli TPAY MOBILE, üye iş yerlerine sundukları ürün portföyü, hizmetlerin sunulduğu coğrafi alan ve her 2 firmanın sahip olduğu son kullanıcıların ve kurumların finansal dünyaya katılımını arttırmaya yönelik ortak vizyonları göz önüne alındığında tüm yatırımcılar arasındaki en iyi seçenekti. Payguru hızlı büyüyen ve ileri teknolojiye sahip şirketlerin bölgesel başarı öyküleri yazabileceğini gösteren mükemmel bir örnek olarak bu zor zamanlarda bile küresel yatırımcıları çekebileceğini gösteriyor.”

Satın alım işlemi mevzuat onaylarından geçecek. Satın alımın ardından Payguru'nun yönetiminde ve operasyonlarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Payguru Yönetim Kurulu Işık Uman ve Payguru Yönetim Kurulu Üyesi Onur Ergüney, birleşmeden sonra oluşacak bölgesel pozisyonlarda görev alacak.