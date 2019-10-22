Payitaht Bursa’nın ‘Payitaht’ kahvesi 25 ülkeye ulaşıyor

22 Ekim 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin en büyük ilk üç kahve üreticisi arasında yer aldıklarına değinen Bakgörler Gıda Genel Müdürü Murat Taydaş, Cafelux bünyesinde Türk kahvesi, Gold, klasik, latte, mocha, Cappucino, 2in1, 3in1, 4in1 gibi 100’e yakın kahve çeşidi üretimi yaptıklarını söyledi. Kahve üretimine 20 yıl önce başladıklarını hatırlatan Taydaş, Bursa’nın tarihi kimliğine de gönderme yaparak oluşturdukları ‘Payitaht’ markasıyla bir yıldır Türk kahvesi pazarında da yer aldıklarını anlattı.

Murat Taydaş, ‘Payitaht’ markasıyla ihracata da başladıklarını, bünyelerindeki kahve laboratuvarında farklı aromalar ve kavrulma seçenekleriyle 25 çeşit Türk kahvesi geliştirerek ürettiklerini dile getirdi. Kendi markalarının yanı sıra büyük market zincirlerinin de tedarikçisi olduklarını ifade eden Murat Taydaş, “Bir kahve dükkanına gittiğinizde gördüğünüz ürünlerin tamamı tesisimizde üretiliyor. Yılda 3 ton Türk kahvesi, ayda 100 milyon adet stick üretiyoruz. Türk kahvesinde Türkiye’nin tüketiminin yüzde 30’unu karşılıyoruz. Diğer grupta ise yüzde 40’a yakınız. Kahve üretiminde teknolojimiz, üretim kapasitelerimiz ve yetişmiş iş gücümüzle Türkiye’de ilk 3 üretici içinde yer alıyoruz” dedi. 13 bin 500 metrekarelik tesiste 100 kişi ile üretim yaptıklarını anlatan Taydaş, Bursa’yı tekstil, otomotiv ve gıda sektörlerinin de ötesinde kahve üretiminde de bir üs haline getirdiklerine dikkat çekti.

BRC sertifikasıyla ihraç kapılarını açtı

Ortadoğu, Afrika ve Avrupa’da bulunan 25 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Taydaş, 100’den fazla ülkede tanınan BRC Gıda Güvenlik Standardı sertifikasıyla ihracatta iddialı olduklarını aktardı. Murat Taydaş, Türk kahvesinde ise Arap ülkeleri ile etnik Pazar denilen, Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerden talep aldıklarını belirtti. Türkiye’de yılda 25 milyar fincan kahve tüketildiğini ifade eden taydaş, dünyada ise bu rakamın 800 milyara ulaştığını, üretimde ise yıllık 5 milyar dolarlık ihracat ile Brezilya’nın ilk sırada yer aldığını anlattı. Taydaş, “Türkler daha çok Brezilya Rio Minas’tan gelen kahve çekirdeklerinden üretilen kahveyi tercih ediyor. Son yıllarda Türkiye’de de açılan kahve dükkanlarıyla pazarda ciddi bir büyüme oldu” diye konuştu.