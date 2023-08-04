Paynet'in işlem hacmi 6 ayda yüzde 178 büyüdü

Şirketten yapılan açıklamaya göre; NFC tabanlı Android cihazları fiziksel POS’a dönüştürerek saniyeler içinde ödeme alınmasını sağlayan PayPOS’un 2023’ün ilk yarısında işlem adedi, 2022 yılının toplamına göre yüzde 72, işlem tutarı ise yüzde 82 oranında büyüdü. PayPOS’a en çok perakende, gıda, FMCG, kimya, bilişim, yapı ve beyaz eşya sektörleri ilgi gösterdi.

Krediye talep 3 kat, işlem tutarı

5 kat arttı Paynet’in geçtiğimiz yıl pazara sunduğu diğer çözümü PayKredi’nin 2023’ün ilk yarısında, 2022 yılının toplamına göre 3 kat daha fazla tercih edildiği, işlem tutarında ise 5 kat büyüme gerçekleştiği kaydedildi.

En çok bilişim, mobilya, küçük ev aletleri, eğitim ve yapı sektörleri tarafından ilgi duyulan bu çözüm ile üye iş yerleri, kart limiti yetersiz kalan veya daha uzun vade talep eden müşterileri için alternatif bir ödeme yöntemi sunuyor.

Paynet’in üye iş yerlerinin kullanımına sunduğu “Tedarikçi Ödeme” çözümü ile firmalar tedarikçilerine ödemelerini kredi kartı ile 18 aya kadar taksitlendirebiliyor, tedarikçiler ise ödemenin tamamını vade beklemeden alıyor. Tüm ticari kartlarla ödeme yapma imkânı da sunan bu çözümle firmalar, tek ekrandan hem tedarikçilerin hem bayilerin ödemelerini ayrı ayrı yönetip raporlayabiliyor ve nakit akışlarını kolayca yönetebiliyor.

Paynet Genel Müdürü Onur Ertürk, “Bu yıl içerisinde üye iş yerlerimize sunduğumuz çözümümüz ile tedarik zincirindeki finansal ve operasyonel zorlukları minimize etmeyi amaçladık. Özellikle servis verdiğimiz büyük ölçekli işletmeler tarafından yoğun ilgi gören Tedarikçi Ödemeleri şimdiden toplam işlem hacmimizde yüzde 2,5’a yakın bir paya ulaştı.

Bu yıl sonunda bu oranın yüzde 5’ler seviyesine ulaşmasını bekliyoruz” dedi. Ertürk, 2023’e yüzde 100’ün üzerinde büyüme hedefiyle girdiklerini ifade ederek, şunları söyledi; “Yılın ilk yarısında deprem felaketinin yanı sıra faiz, kur volatilitesi, hızla artan enflasyon gibi ekonomik aktivite içerisinde karar alma süreçlerini zorlaştıran ve ticareti olumsuz etkileyen faktörler oluştu. Buna rağmen hedeflerimizi aştık."