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  3. PayPal kripto paraların farklı cüzdanlara transferine izin verecek.
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PayPal kripto paraların farklı cüzdanlara transferine izin verecek.

PayPal, müşterilerinin Bitcoin ve diğer kriptoparaları çekip başka cüzdanlara transfer etmelerine izin verecek.

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PayPal, sayıları 361 milyona ulaşan müşterilerinin, kendi sistemleri üzerinden satın aldıkları Bitcoin ve diğer kripto paraları başka bir  cüzdana aktarmalarına imkan verecek.

PayPal Başkan Yardımcısı Jose Fernadnez, CoinDesk tarafından düzenlenen  konferansta yaptığı konuşmada, "Kripto para alım, satım, tranferini  mümkün olduğu kadar serbest yapmak istiyoruz. Müşterilerimize ödemeleri istedikleri şekilde yapmayı seçme imkanı vermek istiyoruz. Onlara bizden  satın aldıkları kripto paraları seçtikleri herhangi bir yere götürme imkanı vermek istiyoruz" dedi.