PayPal kripto paraların farklı cüzdanlara transferine izin verecek.

PayPal, sayıları 361 milyona ulaşan müşterilerinin, kendi sistemleri üzerinden satın aldıkları Bitcoin ve diğer kripto paraları başka bir cüzdana aktarmalarına imkan verecek.

PayPal Başkan Yardımcısı Jose Fernadnez, CoinDesk tarafından düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, "Kripto para alım, satım, tranferini mümkün olduğu kadar serbest yapmak istiyoruz. Müşterilerimize ödemeleri istedikleri şekilde yapmayı seçme imkanı vermek istiyoruz. Onlara bizden satın aldıkları kripto paraları seçtikleri herhangi bir yere götürme imkanı vermek istiyoruz" dedi.