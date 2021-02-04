PayPal’ın hisse geliri yüzde 208 yükseldi

Çevrimiçi ödeme uygulaması PayPal’ın hisse başı gelirleri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 208 arttı ve 1,32 dolara yükseldi.

Şirketin net gelirleri aynı dönemde yüzde 23 artışla 6,12 milyar dolara, faaliyet geliri ise yüzde 21 artışla 963 milyon dolara yükseldi. PayPal toplam ödeme hacmini yılın son çeyreğinde yüzde 39 artışla 277 milyar dolara yükseltti.

PayPal’ın 2020 yılının tümü için bilançosu ise, hisse başı gelirlerde yıllık yüzde 71, gelirlerde yüzde 21, toplam ödeme hacminde ise yüzde 31’lik artış oldu ve sırasıyla, 3,54 dolar, 21,45 milyar dolar ve 936 milyar dolara yükseldi.

PayPal CEO’su Dan Schulman, 377 milyon tüketiciye hizmet verdiklerini ve dünya çapında geçerli olduklarını belirterek, 2020 bizim için bir performans rekoru yılı oldu” dedi.