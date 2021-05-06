PayPal'ın kazancı ilk çeyrekte yüzde 1.200 arttı 

Çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısı PayPal’ın açıkladığı ilk çeyrek sonuçları, şirketin hisse başına gelirlerinin yılın ilk 3 ayında, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.200 artışla 0,92 dolara yükseldiğini ve tarihindeki en başarılı ilk çeyreği geçirdiğini gösterdi.

PayPal’ın net gelirleri yıllık bazda yüzde 29 artışla 6,03 milyar dolara yükselirken, işletme gelirleri 2020 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 162 artışla 1,04 milyar dolar oldu.

COVID-19 salgını nedeniyle daha fazla tüketici evlerinde kalırken çevrimiçi alışverişler ve faturaları ödemek için dijital ödeme hizmetlerini kullandığından, şirket pandeminin en büyük kazananları arasında yer aldı.

ABD merkezli PayPal, ilk çeyrekte, bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla toplam 285 milyar dolar ödeme gerçekleştirdi ve 14,5 milyon yeni aktif müşteri kazandı.

PayPal CEO’su dan Schulman güçlü ilk çeyrek sonuçlarının, dünya dijital ekonomiye yönelmesinin şirketin faaliyetlerindeki sürdürülebilir ivmeyi desteklediğine işaret ettiğini vurguladı. CEO Schuman 392 milyon kullanıcısı olan platformun büyüyerek yeni hizmet ve ürünler sunmaya devam edeceğini söyledi.