Payten, Smarttek'i satın aldı

Ödeme altyapıları şirketi Payten Türkiye, bünyesinde bulunan Nestpay, Merchant Safe Unipay, Paratika ve Mobven markalarına Smarttek'i de ekledi.

Smarttek Yazılım Teknolojileri A.Ş., 2013 yılından beri mobil cüzdan ve mobil ödeme sistemleri ile Android POS ödeme sistemleri geliştirmeye odaklanmış yazılımlar üretiyor. Akıllı kartlı ödeme sistemi ve şehir kartlı ödeme sistemi ürünleri ile bilinen şirket, kampüs kart, gift kart, sosyal yardım kartı, ön ödemeli kart yönetimi, kapalı devre ödeme sistemi, sadakat kartı yönetimi gibi alanların yanı sıra otoyol ödeme ve ücret toplama, takip sistemleri ve geçiş kontrol sistemlerinde de uzmanlığa sahip. Smarttek ayrıca POS cihaz yazılımları, mobil ödeme sistemleri, NFC ve RFID, kartlı ödeme ve kartlı geçiş sistemleri üzerinde sürekli geliştirme ve Ar-Ge çalışmaları yapıyor.

Payten Türkiye Ülke Müdürü ve Paratika CEO'su Burak Kutlu, yeni satın almaya ilişkin “Smarttek Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin Payten bünyesine katılması ile birlikte portföyümüzü Android POS ile ödeme alma, mobil cüzdan ve mobil ödeme sistemleri alanlarında genişletmiş olduk. Payten Türkiye olarak bu verimli adımın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor, Smarttek ailesine ekibimiz adına ‘aramıza hoş geldiniz' demek istiyorum. Birlikte geliştireceğimiz öncü çözümlerin ekosisteme yepyeni değerler kazandıracağına inancımız sonsuz” değerlendirmesinde bulundu.

Smarttek Genel Müdürü Emrah Dinçer ise "Payten ailesine katılmış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Birlikte gerçekleştireceğimiz yenilikçi projeler için çok heyecanlıyız" dedi.